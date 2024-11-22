Драматическая история о справедливости и мести: какие сериалы посмотреть, если понравился "Реванш"

Украинский сериал "Реванш" быстро стал популярным после выхода на экраны. Он привлек внимание драматической историей амбициозной девушки, которая боролась за справедливость и хотела отомстить за свое горе.

Если вам понравился сериал "Реванш", обратите внимание на другие украинские телепроекты от его создателей, пишет 24 Канал со ссылкой на "1+1".

Интересно 3 приключенческих фильма с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться

"Никто не идеален"

Количество серий: 32

Актеры: Артур Логай, Татьяна Злова, Валерия Ходос, Алексей Нагрудный

Сериал рассказывает о 18-летней Саше, которая приезжает в дом дяди. Она стремится унаследовать свою половину семейного бизнеса. Из-за приезда Саши спокойная жизнь в доме завершается, а взамен раскрываются тайны прошлого и разгорается новая история любви. Несмотря на теплый прием Сашу на самом деле никто не ждал и теперь от гостей хотят избавиться.

"Никто не идеален": смотрите 1 серию онлайн

"Невестка"

Количество серий: 4

Актеры: Анастасия Нестеренко, Евгений Кравец и Андрей Журавский

В центре сюжета – трудолюбивый Константин Коваленко, который встречается с Ольгой - дочерью банкира. Ее родители против брака дочери, ведь считают, что парень ей не подходит. Костя стремится завоевать расположение родителей Оли, поэтому уезжает из города, чтобы заработать средства и статус. Но когда он возвращается в родной город, чтобы быть с любимой, попадает в водоворот загадочных и опасных событий.

"Невестка": смотрите 1 серию онлайн

"Стальные нервы"

Количество серий: 16

Актеры: Анна Сердюк, Анна Лебедева, Максим Бусел, Мадара Вильчука

Украинско-латвийский сериал рассказывает о менеджере Максе, который привык достигать целей. Однако у него довольно сложный характер, что влияет на его отношения с окружающими, что особенно огорчает дедушку парня. Он находит для внука идеальную пару – медсестру Марту, которая работает в доме престарелых.

Дедушка ставит Максу ультиматум: или он обручится с девушкой, или теряет наследство и руководящую должность. Амбициозный юноша придумывает план, чтобы все сохранить.

"Стальные нервы": смотрите 1 серию онлайн