В украинском кинематографе есть немало сериалов, которые стоят внимания. 24 Канал собрал любимые ленты разных жанров, среди которых точно найдете то, что понравится.

Интересные украинские сериалы

"Тихая Нава" – сериал с Александром Рудинским и Анастасией Пустовит, который уже наделал шума в сети. 8-серийная история о том, как маленький городок тонет в беззаконии.

"Сага" – историческая драма о семье Казаков, история которой начинается перед Первой мировой войной. В 12-ти сериях показаны выдающиеся события истории Украины XX века.

"Кофе с кардамоном" – историческая драма, события которой разворачиваются во Львове XIX века. Сериал состоит из 2 сезонов.

"И будут люди" – драматический сериал-эпопея. События происходят в украинском селе первой половины XX века. Герои сериала – простой народ.

"Век Иакова" – исторический мини-сериал, состоящий из 4 эпизодов. Главный герой – обычный крестьянин Яков, который за 100 лет жизни увидел несколько эпох и цивилизаций.

"Век Якова": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые ласточки" – молодежный сериал-антология, где в каждом сезоне рассказывают новую историю, но главные герои остаются неизменными, только меняют свои амплуа от сезона к сезону. Единственной связью между сезонами является таинственный персонаж и главный антагонист "Друг".

"Поймать Кайдаша" – 12-серийная история, которая уже стала культовой. Это современная интерпретация повести Ивана Нечуя-Левицкого, созданная Натальей Ворожбит, рассказывающая о жизни Кайдашей с 2005 по 2014 годы.

"Одна семья" – мелодрама, в центре которой история любви Оксаны Романюк и Максима Куца. Однако на пути любви стоят их родители, которые являются заклятыми врагами.

"Художник" – шпионско-детективный сериал. В центре сюжета – следователь Дмитрий Скорук, который два года считался пропавшим без вести после аварии вертолета в 2022 году.

"Художник": смотрите онлайн трейлер сериала