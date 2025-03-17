Если вам нравятся сериалы, в основе которых загадочные расследования и щепотка юмора, то эта подборка от Кино 24 точно будет для вас полезной.

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"Коп из прошлого"

Сериал рассказывает о детективе, который после длительного пребывания в коме возвращается к работе. Мыслями он все еще в 90-х, поэтому сталкивается с новыми реалиями и методами расследований. Но его опыт и интуиция являются ключевыми в раскрытии сложных дел.

"Коп из прошлого": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полкан"

Комедийный детектив с элементами фэнтези, рассказывающий о необычной паре напарников: опытного оперативника Павла Сафронова, который после несчастного случая переселился в тело дворового пса, и его молодого коллегу, лейтенанта Славу Курочку. Единственный, кто слышит голос "перевоплощенного" Сафронова, – это Слава, который только начинает карьеру в полиции. Вместе они расследуют преступления, постоянно попадая в забавные ситуации. В то же время лейтенант пытается выстроить отношения со следователем Викторией, что добавляет истории романтической составляющей.

"Полкан": смотрите онлайн трейлер сериала

"След"

Украинский детективный сериал "След" рассказывает о работе Особого следственного агентства (ОСА) – уникальной структуры, помогающей полиции раскрывать самые сложные преступления. В состав ОСА входят лучшие специалисты различных направлений: патологоанатомы, баллисты, аналитики, оперативники, эксперты-лаборанты, айтишники и детективы. Возглавляет команду профессионалов Ольга Сергеевна Косач, которую коллеги называют "Оса". Благодаря современным технологиям, глубокому анализу и нестандартному подходу агентство проводит сложные экспертизы и расследования, чтобы установить истину и найти виновных.

"След": смотрите онлайн трейлер сериала

"Участковый с ДВРЗ"

Детективная история с элементами комедии о бывшем оперативнике Сергее Бондаре, который после скандала на службе вынужден оставить престижную работу в центре Киева. Его переводят на окраину столицы, в район ДВРЗ, где он становится участковым офицером полиции. Вместе с новым напарником, ленивым и хитроватым Петром Дзюбой, Бондарь пытается приспособиться к спокойной жизни. Однако быстро выясняется, что здесь царят свои законы: криминальная банда контролирует район, а местная полиция закрывает на это глаза. Не желая мириться с беззаконием, честный участковый решает взять дело в свои руки и начинает борьбу с криминалитетом.

"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн трейлер сериала

"Водная полиция"

Детективная драма, рассказывающая о команде полицейских, которые расследуют преступления, связанные с водой. В центре сюжета – офицеры специального подразделения, которые патрулируют реки, каналы и побережья, раскрывая сложные дела, что часто остаются без внимания обычной полиции. Герои сериала имеют разные характеры, опыт и подходы к работе, что иногда приводит к конфликтам, но вместе они – настоящая команда, готова бороться с преступниками как на воде, так и на суше. Увлекательные расследования, опасные преследования и неожиданные повороты делают эту историю напряженной и динамичной.

"Водная полиция": смотрите онлайн трейлер сериала