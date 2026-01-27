3 интересных украинских сериала, которые можно посмотреть после "Тихой Навы"
15 января вышел детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава". События сериала разворачиваются в маленьком городке, куда приезжает молодой юрист Адам Юшкевич и начинает расследовать ряд жестоких преступлений. Женщины разного возраста становятся жертвами одного или нескольких маньяков: они их насилуют и убивают.
Если вы уже посмотрели "Тихую Нава" и ищете другой интересный украинский сериал, то сохраняйте сегодняшнюю подборку от 24 Канала.
Украинские сериалы, которые посмотрите на одном дыхании
"Кофе с кардамоном"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
В центре сюжета – 20-летняя дочь священника Анна, которая живет у тети Стефании и ее жестокого мужа Павла в селе Жовква. Жизнь девушки меняется, когда в соседний дом приезжает польский шляхтич Адам. Мужчина значительно старше главной героини, однако Анна влюбляется в него.
"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала
"Пограничники"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
События сериала разворачиваются за полгода до начала полномасштабного вторжения. Это история о парнях и девушках, которые поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Наставником некоторых курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, который придерживается собственной методики обучения, чтобы сделать из них боевых офицеров.
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Перевозчица"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В сериале рассказывается о психологе, блогере и соучредителе благотворительного фонда "Украинская семья", который помогает переселенцами с оккупированных территорий Украины. Лидия и ее муж Дмитрий выехали из Луганска в 2014 году.
После начала полномасштабного вторжения женщина решает вывозить людей. Также Лидия берется за расследование противоправной деятельности своего мужа, который может быть причастен к гибели ее сестры. Девушки не стало, когда оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал людей из Луганска.
"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала