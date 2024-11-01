Кино 24 подготовило подборку интересных украинских телепроектов, которые можно посмотреть в свободное время. Это короткие сериалы, состоящие не более чем из 10 эпизодов – а значит, их можно посмотреть на выходные.

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"Век Иакова"

Год выпуска: 2016

Количество серий: 4

Жанр: Драма, История

Исторический мини-сериал является экранизацией романа украинского писателя Владимира Лиса. Он рассказывает о судьбе простого сельского юноши Якова в непростые времена – от польского владычества на Западе Украины до наших дней.

Главный герой увидел многое в своей жизни. Поэтому в сериале будут показывать его и как юношу, и как опытного мужчину. Это его взлеты и падения и невероятная любовь.

"Век Якова": смотрите трейлер онлайн

"Кофе с кардамоном"

Год выпуска: 2024

Количество эпизодов: 2

Жанр: Драма

Молодая украинка Анна и гораздо старше ее польский шляхтич влюбляются друг в друга. История их запрещенного романа разворачивается во Львове середины XIX века на фоне событий "Весны народов".



Создатели костюмированной драмы уже снимают второй сезон сериала, рассказывающий о последующих событиях в жизни Анны. Его премьера запланирована на 2025 год.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер онлайн

"Мое кино"

Год выпуска: 2024

Количество эпизодов: 2

Жанр: Драма

Это новый украинский сериал, рассказывающий о супругах – успешную кондитерку Сашу и киносценариста Дани. Их брак разрушает совместная потеря, которую пара не смогла пережить.

Это трагическое событие заставляет Сашу переосмыслить свою жизнь. Она берется за сценарий своего бывшего мужа со стремлением открыть новый талант в себе и почтить память Дани. Работа над сценарием помогает девушке больше узнать о самой себе и избавиться от бремени прошлого.

"Мое кино": смотрите трейлер онлайн

Любой из этих сериалов сможет украсить ваши выходные и подарить незабываемые эмоции.