Кіно 24 підготувало добірку цікавих українських телепроєктів, які можна подивитися у вільний час. Це короткі серіали, що складаються не більше як з 10 епізодів – а отже, їх можна переглянути на вихідні.

До теми Що дивитися цього місяця: 5 найочікуваніших серіалів, які з'являться на Netflix у листопаді

"Століття Якова"

Рік випуску: 2016

Кількість серій: 4

Жанр: Драма, Історія

Історичний мінісеріал є екранізацією роману українського письменника Володимира Лиса. Він розповідає про долю простого сільського юнака Якова на непростих часів – від польського володарювання на Заході України до наших днів.

Головний герой побачив багато у своєму житті. Тому в серіалі показуватимуть його і як юнака, і як досвідченого чоловіка. Це його злети та падіння й неймовірне кохання.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

"Кава з кардамоном"

Рік випуску: 2024

Кількість епізодів: 2

Жанр: Драма

Молода українка Анна та набагато старший за неї польський шляхтич закохуються одне в одного. Історія їхнього забороненого роману розгортається у Львові середини XIX століття на тлі подій "Весни народів".



Творці костюмованої драми вже знімають другий сезон серіалу, що розповідатиме про наступні події в житті Анни. Його прем'єра запланована на 2025 рік.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

"Моє кіно"

Рік випуску: 2024

Кількість епізодів: 2

Жанр: Драма

Це новий український серіал, що розповідає про подружжя – успішну кондитерку Сашу та кіносценариста Дані. Їхній шлюб руйнує спільна втрата, яку пара не змогла пережити.

Ця трагічна подія змушує Сашу переосмислити своє життя. Вона береться за сценарій свого колишнього чоловіка з прагненням відкрити новий талант у собі та вшанувати пам'ять Дані. Робота над сценарієм допомагає дівчині більше дізнатись про саму себе та позбутись тягаря минулого.

"Моє кіно": дивіться трейлер онлайн

Будь-який з цих серіалів зможе прикрасити ваші вихідні та подарувати незабутні емоції.