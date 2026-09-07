Без тяжелых драм: 3 украинских сериала, с которых приятно начать неделю

Понедельник и без того достаточно насыщен, чтобы еще и смотреть сериал об измене, смертельной болезни, пяти семейных тайнах и герое, который на протяжении 16 серий не может просто сказать правду. Поэтому в начале недели предлагаем что-то попроще: украинские сериалы, где можно посмеяться, расслабиться и хотя бы на несколько часов забыть, что завтра снова понедельник.

24 Канал собрал украинские сериалы – от легкой комедии о трех подругах до ироничного детектива, где супруги умудряются одновременно расследовать преступления и выяснять отношения.

"Успеть до 30"

Год: 2024

Жанр: комедия, ситком

Оценка: 7,4

"Успеть до 30": смотреть трейлер

Три совершенно разные девушки случайно встречаются в киевском баре накануне своего 30-летия. И решают, что за год нужно наконец-то успеть пожить для себя.

Ирина работает в ювелирном салоне, Саша строит карьеру, а Люба приехала в Киев из Коломыи, чтобы покорить столицу. У каждой свои мечты, проблемы и представления о том, какой должна быть "нормальная взрослая жизнь". А еще – мужчины, свидания, работа, деньги и традиционный вопрос: "Ну что, а когда замуж?"

Что говорят критики

Здесь все не так однозначно. Зрители MyShows полюбили сериал : средняя оценка эпизодов – 4,54/5, а в отзывах его называют хорошим вариантом "для отдыха", который "не нагружает".

А вот "Суспильне Культура" обратило внимание на другое – стереотипное изображение провинциальной девушки и Коломыи. Авторы сериала в ответ подчеркнули, что это комедия и персонаж не является обобщенным образом жителей города.

"Мистер и миссис Малышки"

Год: 2024–2025

Жанр: комедия, мелодрама, детектив

Оценка: 8,0 на КиноБазе

"Мистер и миссис Малышки": смотреть трейлер

Представьте себе супружескую пару, которая работает в правоохранительной сфере, но вместо того, чтобы спокойно жить семейной жизнью, постоянно соперничает друг с другом.

Александр и Мария Малышки оказываются по разные стороны расследований и вынуждены разбираться не только с преступниками, но и друг с другом. Каждая серия – отдельное уголовное дело, а параллельно разворачивается большая история с таинственным врагом. Всего в первом сезоне 16 серий.

Что говорят критики

"Детектор медиа" отнесся к сериалу довольно иронично – и буквально предупредил: в определенный момент создатели начинают путать иронию с клоунадой. В то же время автор отмечает, что юмор "ниже плинтуса" не стал главным стилем сериала, а настоящая ирония там все-таки присутствует.

Самой слабой стороной критик называет детективную часть: расследование порой сложно отслеживать, а личные отношения героев отнимают столько внимания, что можно даже забыть, какого преступника они там вообще ловили.

"Кукушки"

Год: 2024

Жанр: лирическая комедия, драма

Оценка: 6,6

"Кукушки": смотреть трейлер

Три сестры – Галя, Оксана и Валя – давно живут отдельными жизнями и не особо стремятся вспоминать, что они вообще родственницы.

Но полномасштабная война возвращает их под одну крышу – в родительский дом в селе Борщи. Галя – успешный дизайнер, Оксана – учительница, Валя – тренер по боксу. Теперь им придется не только заново научиться жить вместе, но и разобраться со старыми обидами, бывшими возлюбленными и новыми чувствами.

Что говорят критики

Вот здесь начинается самое интересное. "Детектор медиа" отметил хороший актерский состав, картинку и саундтрек, но раскритиковал сценарий и юмор за банальность.

Еще жестче высказалась ZMINA: авторы обратили внимание на сексуализированный юмор, гендерные стереотипы и гомофобные шутки в сериале.

У нас для вас есть еще подборка украинских сериалов, которые помогут провести вечера без бесконечного пролистывания стриминговых сервисов в поисках "чего-то нормального".