Короткие сериалы можно найти не только на Netflix, ведь украинский кинематограф предлагает множество подобных, а главное – интересных проектов. 24 Канал собрал сериалы, состоящие из 4 серий. Здесь динамичный сюжет, непредсказуемые повороты событий и харизматичные герои.

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"Код любви"

Мелодрама рассказывает о следователе Веронике Левченко, которой придется работать с киберпреступником Андреем Мирошником из-за необходимости спасти своего брата. Вдруг пара понимает, что начинает влюбляться друг в друга. Но им никак нельзя быть вместе.

"Код любви": смотрите трейлер онлайн

"Лекарство от прошлого"

В центре сюжета – Алина, которая работает медсестрой и помогает раненым военным вернуться в гражданскую жизнь. Вдруг в госпиталь попадает тяжело раненый мужчина. Алина пытается связаться с его родными, но с шоком понимает, что это ее бывший муж Сергей.

"Лекарство от прошлого": смотрите трейлер онлайн

"Век Якова"

Обычный крестьянин Яков прожил уже более 100 лет. За это время он увидел несколько эпох. У Якова были взлеты и падения, страхи и смелость, любовь и разочарования.

"Век Иакова": смотрите трейлер онлайн

"Ботоферма"

Сериал рассказывает о событиях, начинающихся в 2020 и продолжающихся до начала полномасштабного российского вторжения. В центре сюжета – молодой провинциал Антон, который становится работником киевской ботофермы. Он быстро становится элитным ботом и ввязывается в политическую игру. Ее цель – дискредитировать Украину перед большой войной.

"Ботоферма": смотрите трейлер онлайн

"Родительский комитет"

События драмы разворачиваются в городке на левом берегу Днепра, оккупированном россиянами. Заведующая детского сада Оксана Заброда в начале войны была бунтаркой, но после месяцев в подвале она просто стремится выжить. Все кардинально меняется, когда женщина узнает, что ее дочь могут депортировать в Россию.

"Родительский комитет": смотрите 1 серию онлайн