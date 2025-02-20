Короткі серіали можна знайти не лише на Netflix, адже український кінематограф пропонує безліч подібних, а головне – цікавих проєктів. 24 Канал зібрав серіали, що складаються з 4 серій. Тут динамічний сюжет, непередбачувані повороти подій і харизматичні герої.
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"Код кохання"
Мелодрама розповідає про слідчу Вероніку Левченко, якій доведеться працювати з кіберзлочинцем Андрієм Мірошником через потребу врятувати свого брата. Раптом пара розуміє, що починає закохуватись одне в одного. Та їм ніяк не можна бути разом.
"Код кохання": дивіться трейлер онлайн
"Ліки від минулого"
У центрі сюжету – Аліна, яка працює медсестрою та допомагає пораненим військовим повернутись у цивільне життя. Раптом до шпиталю потрапляє важкопоранений чоловік. Аліна намагається зв'язатись з його рідними, але з шоком розуміє, що це її колишній чоловік Сергій.
"Ліки від минулого": дивіться трейлер онлайн
"Століття Якова"
Звичайний селянин Яків прожив вже понад 100 років. За цей час він побачив кілька епох. У Якова були злети й падіння, страхи й сміливість, кохання та розчарування.
"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн
"Ботоферма"
Серіал розповідає про події, що починаються у 2020 та тривають до початку повномасштабного російського вторгнення. У центрі сюжету – молодий провінціал Антон, який стає працівником київської ботоферми. Він швидко стає елітним ботом і вплутується у політичну гру. Її мета – дискредитувати Україну перед великою війною.
"Ботоферма": дивіться трейлер онлайн
"Батьківський комітет"
Події драми розгортаються у містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Завідувачка дитячого садка Оксана Заброда на початку війни була бунтаркою, але після місяців у підвалі вона просто прагне вижити. Все кардинально змінюється, коли жінка дізнається, що її доньку можуть депортувати до Росії.
"Батьківський комітет": дивіться 1 серію онлайн