Весна порадует захватывающими сюжетами и сногсшибательными приключениями в новых украинских сериалах. В этом материале Кино 24 собрало 3 сериала, на которые стоит обратить внимание в этом марте.

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"Позывной "Тамада""

Сериал "Позывной "Тамада"" расскажет о веселом и беззаботном ведущем мероприятий, который после начала полномасштабной войны становится добровольцем Вооруженных Сил Украины.

Главные роли исполнили известные украинские актеры Владимир Ращук, Антон Соловей, Клавдия Дрозд, Роман Жиров, Влад Писаренко, Евгений Капорин.

Артем Дедов, главный герой сериала, почти сорокалетний ведущий свадебных праздников, болтун и душа компании. У мужчины энергичная и беззаботная жизнь. Однако перед началом большой войны у него начался сложный период. От Артема уходит невеста, а впоследствии он остается без работы. Накануне вторжения мужчина напивается и на утро просыпается от взрывов и страшного похмелья.

Главный герой понимает, что неожиданно война становится для него новой точкой отсчета – именно тем моментом, с которого он может начать строить себя заново. Прибыв в учебную часть, Артем получает символический позывной – "Тамада". Сначала ему дали такой позывной скорее как насмешку, однако впоследствии в этом позывном в речи его собратьев становится все больше настоящего уважения.

"Позывной "Тамада"": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кукушки"

Сериал "Кукушки" – актуальная история 3 родных, но одновременно кардинально разных сестер. Они не разговаривали много лет, но полномасштабное вторжение все изменило.

Главные роли в сериале сыграли талантливые украинские актрисы – Дарья Трегубова, Карина Шереверова и Екатерина Олос.

Фактически родительский дом – это единственное, что объединяет этих сестер. Известная и галмурная модельер Галя, умеренная учительница Оксана и прямолинейная и волевая бывшая боксерша Валя. Девушки не разговаривали между собой уже много лет и были бы рады не разговаривать еще столько же, но война ввела свои коррективы в их жизни и свела 3 сестер под одной крышей. Девушкам придется разобраться в отношениях друг с другом и с окружающими людьми: бывшими любимыми, нынешними и будущими.

"Кукушки": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Домик на счастье"

В марте 2024 года украинский зритель сможет посмотреть новый сезон сериала "Домик на счастье". Он начинается с того, что от главного героя Макса ушла его жена Маша. Из-за полномасштабной войны женщина уехала за границу и нашла там состоятельного кавалера. Макс же же отсудил свою дочь и занимается ее воспитанием самостоятельно.

Новый сезон любимого сериала многих покажет, как Макс учится жить и любить заново. Его ждет любовный треугольник, поскольку за его сердце будут соревноваться сразу 2 невероятные женщины, которых играют популярные украинские актрисы – Наталья Денисенко и Дарья Петрожицкая.

Новые захватывающие приключения, курьезные ситуации, любимые герои – все это ждет вас в ногому сезоне комедийного сериала "Домик на счастье".

"Домик на счастье": смотрите онлайн трейлер сериала

В марте 2024 года зрителей ожидает несколько новых украинских сериалов. Поэтому, не пропустите премьеры сериальных новинок и наслаждайтесь просмотром.