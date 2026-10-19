Не только "Крепостная": ТОП украинских мелодрам, которые разбьют вам сердце

Когда за окном дождь, солнце ушло в отпуск, а выходить из дома не хочется практически никогда, самое время погрузиться в чужие любовные драмы. Тем более что украинские сериалы давно научились разбивать сердца зрителей не хуже турецких.

24 Канал собрал 5 украинских мелодрам, в которых хватает страсти, измен, семейных тайн и неожиданных поворотов. Среди них – как классические истории любви, так и масштабные семейные драмы.

"Кофе с кардамоном" (2021)

Жанр: историческая мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,2

События разворачиваются во Львове XIX века. Молодая Анна влюбляется в женатого польского шляхтича Адама. Разумеется, о спокойном семейном счастье можно сразу забыть. Впереди – запретная любовь, общественное осуждение и испытания, которые превращают романтическую историю в настоящую драму.

Что говорят критики: Андрей Кокотюха в рецензии для "Детектор медиа" отметил уверенную режиссуру и классическую атмосферу мелодрамы.



"Кофе с кардамоном": смотреть трейлер

"Крепостная" (2019)

Жанр: историческая мелодрама.

IMDb: 7,1

Екатерина Вербицкая воспитана как настоящая барышня, но есть одна маленькая проблема – по законам того времени она крепостная. Девушка мечтает о свободе и любви, однако ее судьба зависит от прихотей богачей. Интриги, ревность и бесконечные страдания здесь буквально на каждом шагу.

Что говорят критики: "Детектор медиа" раскритиковал неравномерную игру актеров и чрезмерную театральность. Впрочем, несмотря на замечания, сериал обрел огромную популярность среди зрителей.



"Крепостная": смотреть трейлер

"Женский врач. Новая жизнь" (2023)

Жанр: медицинская драма, мелодрама.

IMDb: 6,9

После потери дома и работы из-за российского обстрела врач Михаил Гончар переезжает в Киев. Здесь он пытается начать жизнь с чистого листа, но быстро оказывается в водовороте профессиональных интриг и романтических переживаний. Ведь даже в больнице, где спасают жизни, от любовных драм никто не застрахован.

Что говорят критики: Мария Спалек в рецензии для "Детектор медиа" похвалила сериал за актуальность, украинский язык и удачно прописанных персонажей.



"Женский врач. Новая жизнь": смотреть трейлер

"Сага" (2020)

Жанр: историческая, семейная драма.

IMDb: 8,4

История одной украинской семьи Козаков, охватывающая целое столетие. Войны, революции, семейные конфликты, любовь и предательства – героям приходится пережить столько всего, что обычные бытовые ссоры кажутся детскими забавами.

Что говорят критики: Андрей Кокотюха в своей рецензии положительно оценил общее впечатление от сериала, хотя и раскритиковал неоднозначную трактовку советского прошлого.



"Сага": смотреть трейлер

"И будут люди" (2020)

Жанр: историческая драма, мелодрама.

IMDb: 8,6

События сериала переносят нас в начало XX века в Украину. Все непростые истории жизни обычных украинцев накладываются на революцию, войну и репрессии. Здесь есть все – большая любовь, потери и предательства. Атмосфера сериала довольно тяжелая в моральном плане, с минимумом романтики.

Что говорят критики: в рецензиях на Kino-teatr.ua хвалят удачную работу оператора и воссоздание атмосферы Украины того времени.



"И будут люди": смотреть трейлер

Ну и, раз уж мы немного впали в меланхолию, тогда не изменяем сегодняшнему выбору и смотрим еще один сериал " украинские мелодрамы. " – то, что нужно для дождливого вечера.