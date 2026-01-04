Не только "Обратное направление": новые украинские сериалы, которые уже есть на ютубе

Если хотите посмотреть украинский контент или хотите посмотреть сериалы, которые смотрели по телевидению, то есть для вас хорошие новости. Немало популярных кинолент уже можно посмотреть на платформе ютуб.

24 Канал узнал, какие любимые сериалы есть в свободном доступе, чтобы посмотреть их прямо сейчас.

Какие украинские сериалы уже есть на ютубе?

"Служба 112"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 16

Рейтинг IMDb: –

История рассказывает о спасателях, работниках полиции и парамедиках, которые готовы рисковать собственной жизнью ради других. Их ждут многочисленные вызовы и опасные ситуации. Они должны работать вместе, чтобы спасать людей в военное время и преодолевать другие вызовы войны, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.

"Служба 112": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Ленту сняли при поддержке МВД, ГСЧС и Национальной полиции Украины.

"Парочка следователей"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 16

Рейтинг IMDb: 7,2

Молодую и неопытную Софию назначают работать следователем в настоящее отделение полиции. София – добрая, энергичная и оптимистичная девушка, которая быстро находит общий язык с новыми коллегами. Знакомство с судмедэкспертом Пашей происходит при крайне неприятных обстоятельствах, и между ними сразу возникает стена непонимания. Но они вынуждены работать вместе несмотря на все неприязни.

Но в центре сюжета скрывается нечто большее и гораздо серьезнее.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Обратное направление"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 16

Рейтинг IMDb: 6,7

В центре сюжета история Романа и Дарьи, которые познакомились в очень неожиданный момент. Только одна ночь превратила их жизнь в страшный сон. Им пришлось пожениться и жить в ненависти и нелюбви друг к другу. Но иногда к большой и настоящей любви бывает всего лишь один шаг.

"Обратное направление": смотрите онлайн трейлер сериала

Что еще посмотреть на ютубе: