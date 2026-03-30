Украинские сериалы на Netflix: что посмотреть после работы

Уже давно не новость, что платформа Netflix для украинских пользователей добавляет в свой каталог наши фильмы и сериалы. От так, пользователям доступен не только иностранный контент, но и украинский.

Если вы до сих пор не знаете, какие сериалы доступны к просмотру на платформе Netflix, то 24 Канал подскажет, что можете начать смотреть уже этим вечером.

"Поймать Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество серий: 12

Эта адаптация произведения Нечуя-Левицкого стала настоящим достоянием современного украинского кинематографа. Кому же не понравятся забавные ссоры семьи Кайдашей, брыкливый характер невестки Мотри, или тихая натура Мелашки, которая в конце концов не выдержала давления.

Но несмотря на всю комедийность, в сериале подняли и важные темы, на которые можно посмотреть под другим углом.

"Первые дни", 2023

Рейтинг IMDb: 7,8

Количество серий: 6

В центре сюжета – начало полномасштабной войны России против Украины. Авторы создали образы разных людей с важными историями. Например, киевский бездомный теперь хочет помогать в ТрО, но не имеет необходимых документов, а известный артист отказывается покидать столицу и выбирает одинокую жизнь без помощников. Женщина, вместе с двумя своими детьми и двумя мужчинами (бывшим и нынешним), вынуждена проживать в однокомнатной квартире. И на долю этих людей внезапно сваливается война.

"Новенькая", 2019

Рейтинг IMDb: 6,7

Количество серий: 20

Это мелодрама с элементами детектива, которая рассказывает историю ученицы Веры, попадающей в элитную школу, чтобы раскрыть преступление. Под подозрением в торговле наркотиками – самый популярный парень школы. Однако девушке что-то подсказывает, что юноша непричастен к делу.

"Пограничники", 2024 –..

Рейтинг IMDb: 6,3

Количество серий: 48

Количество сезонов: 2

В первом сезоне зрителей познакомили с молодыми и неопытными курсантами, которых внезапно застала война, из-за чего им пришлось участвовать в боевых действиях.

Следующий сезон переносит уже в учебное заведение, где готовят новые офицерские кадры. Курсовой Иван Криницкий, роль которого выполняет действующий военнослужащий Владимир Ращук, больше не наставник ребят, а вместо него появится новый преподаватель. Такое заурядное событие станет своеобразным "яблоком разногласий" вокруг которого будут развиваться многие события – от внутренних переживаний до романтических линий.

Какой украинский фильм уже доступен на Netflix?

Речь идет о фильме "Ты – космос". Премьера состоялась 25 марта. Это один из самых успешных украинских фильмов 2025 года, который ранее вышел в прокат в украинских кинотеатрах.

Сюжет фильма сосредотачивается на космическом дальнобойщике Андрею, который после взрыва Земли считает себя последним человеком во Вселенной. Однако однажды он получает сигнал от француженки Катрин.