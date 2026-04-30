Не только "Тихая Нава": украинские сериалы, которые есть на Netflix

Если вы являетесь подписчиком стриминговой платформы Netflix, то вы зашли туда, куда нужно. Спешим рассказать о нескольких популярных украинских сериалов, которые можно посмотреть на одном из самых популярных сайтов.

В списке будут и комедии, и драмы, и детективы. Поэтому свой жанр сможет найти любой зритель. Ищите ленту на вечер дальше в материале 24 Канала.

"Парочка следователей"

Количество сезонов : 1 (уже состоялась на телевидении премьера 2-го сезона)

: 1 (уже состоялась на телевидении премьера 2-го сезона) Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7,0

История рассказывает о следователе Софии, которая начинает работать в отделении. Если с другими коллегами удается установить связь, то отношения с судэкспертом Пашей откровенно желают лучшего. Но они вынуждены работать вместе, чтобы распутывать сложные дела.

Премьера второго сезона состоялась 27 апреля. Сейчас "Парочку следователей" транслируют на "1+1 Украина" и онлайн на Киевстар ТВ, а впоследствии сериал будет доступен на YouTube.

"Витя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8,1

Витя Василенко работает на СТО у своего отца, однако по душе ему лежит психология. Когда он подзаработал немного денег, то решил поступить на заочное отделение Полтавского лесотехнического института. Там автомеханик получил психологическое образование.

Свои консультации мужчина проводит именно на СТО. Местные жители начинают все чаще обращаться к Вите за помощью, поэтому он стоит перед выбором: остаться в Лубнах или переехать в Киев.

"Первые дни"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7,8

Сериал начинается с полномасштабной войны. Сюжет показывает жизнь разных людей с отличными жизненными принципами, доходами и приоритетами. Например, киевский бездомный теперь хочет помогать в ТрО, но не имеет необходимых документов, а известный артист отказывается покидать столицу и выбирает одинокую жизнь без помощников. И это только начало большой истории.

Какие еще украинские сериалы можно посмотреть на Netflix?

"Поймать Кайдаша" – адаптация произведения Нечуя-Левицкого стала настоящим достоянием современного украинского кинематографа;

– адаптация произведения Нечуя-Левицкого стала настоящим достоянием современного украинского кинематографа; "Новенькая" – мелодрама с элементами детектива, которая рассказывает историю ученицы Веры, что попадает в элитную школу, чтобы раскрыть преступление;

– мелодрама с элементами детектива, которая рассказывает историю ученицы Веры, что попадает в элитную школу, чтобы раскрыть преступление; "Пограничники" – история о курсантах, которые из-за начала полномасштабной войны вынуждены были участвовать в боевых действиях.

Что известно о сериале "Тихая Нава"?

Премьера ленты состоялась 15 января этого года. Она доступна к просмотру на двух платформах: "Киевстар ТВ" и Netflix. Главные роли в сериале исполнили Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Вероника Мишаева, Лариса Руснак и другие известные украинские актеры.

Адам и Инна приезжают в Тихую Наву на отдых. Но происходит так, что пара ссорится и девушка решает пойти искать любимого. К сожалению, она становится жертвой изнасилования. Полиция не слишком заинтересована в расследовании этого дела, поэтому Адам берет все в свои руки.