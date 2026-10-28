От психолога на СТО до жутких преступлений: 5 украинских сериалов на Netflix

Украинские сериалы уже давно вышли за рамки привычных телевизионных форматов. В подборке – истории об опасных расследованиях, непростых решениях и людях, чья жизнь меняется в одно мгновение.

Не все интересные украинские сериалы становятся громкими премьерами, о которых говорят все. 24 Канал собрал пять проектов разных жанров, на которые стоит обратить внимание на Netflix.

"Отважная девушка" (2026)

Представьте, что для раскрытия преступления приходится не просто собирать улики, а буквально становиться другим человеком. Именно на таком противостоянии профессионального долга и личных чувств построена "Отважная девушка".

В центре истории – полицейская, которая работает под прикрытием в художественной галерее и расследует серию краж. Однако задача усложняется, когда в ее жизни появляются неожиданные романтические чувства. Сериал сочетает криминальную интригу с драматической историей, поэтому может заинтересовать тех, кому недостаточно самого расследования и хочется увидеть, как оно влияет на героев.

"Отважная девушка": смотреть трейлер

"Витя" (2025)

Рейтинг IMDb: 7,5

Не каждый сериал о психологии требует кабинета, диплома и кожаного кресла. Иногда достаточно гаража, внимания к людям и желания разобраться в чужих проблемах.

В центре комедийной истории "Витя" – автомеханик из небольшого городка, который мечтает стать психологом. Пока его профессиональные планы остаются мечтами, он уже пытается помогать людям, которые приходят к нему со своими переживаниями.

Главная особенность сериала – необычное сочетание повседневной жизни и разговоров о человеческих отношениях. Вместо пафосных монологов здесь можно увидеть героев, ищущих ответы на знакомые многим вопросы.

"Витя": смотрите трейлер сериала онлайн

"Тихая Нава" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,4

В маленьких городках все могут знать друг друга, но это вовсе не значит, что все готовы говорить правду. Именно на атмосфере замалчивания, недоверия и безнаказанности построена "Тихая Нава".

В центре сюжета – молодой юрист Адам, который оказывается втянут в расследование жестокого преступления. Когда официальная система не дает ответов, он пытается самостоятельно выяснить, что произошло. Постепенно поиск правды превращается в противостояние с людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы обстоятельства дела стали известны.

"Тихая Нава": смотрите трейлер сериала онлайн

"Пара следователей" (2025–2026)

Рейтинг IMDb: 7,5

В детективах часто можно догадаться, кто станет главным героем, но гораздо интереснее наблюдать, как он будет работать с человеком, с которым у него нет ничего общего.

В сериале "Пара следователей" София, талантливая, но неопытная следовательница, возглавляет отдел особо опасных преступлений. На новой должности ей приходится доказывать свою компетентность, а одним из профессиональных испытаний становится сотрудничество с судмедэкспертом Павлом – прямолинейным человеком, с которым непросто найти общий язык.

Их споры не отменяют главной задачи: раскрывать преступления и докопаться до правды. Именно сочетание рабочих конфликтов, характеров и детективных загадок делает историю интересной не только для поклонников криминального жанра.

"Парочка следователей": смотрите трейлер сериала онлайн

"Пограничники" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,4

Военная тематика в украинских сериалах – это не только истории об опасности, но и о взрослении, ответственности и решениях, которые приходится принимать под давлением.

"Пограничники" переносят зрителей в среду обучения будущих военнослужащих. Здесь важны не только дисциплина и подготовка, но и личные испытания, взаимоотношения между курсантами и постепенное осознание того, что означает выбранная профессия.

"Пограничники": смотрите трейлер сериала онлайн

А для вечера, когда хочется найти по-настоящему увлекательную историю и забыть о времени, мы собрали еще пять сериалов, от которых трудно оторваться.