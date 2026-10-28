От психолога на СТО до жутких преступлений: 5 украинских сериалов на Netflix
Украинские сериалы уже давно вышли за рамки привычных телевизионных форматов. В подборке – истории об опасных расследованиях, непростых решениях и людях, чья жизнь меняется в одно мгновение.
Не все интересные украинские сериалы становятся громкими премьерами, о которых говорят все. 24 Канал собрал пять проектов разных жанров, на которые стоит обратить внимание на Netflix.
"Отважная девушка" (2026)
Представьте, что для раскрытия преступления приходится не просто собирать улики, а буквально становиться другим человеком. Именно на таком противостоянии профессионального долга и личных чувств построена "Отважная девушка".
В центре истории – полицейская, которая работает под прикрытием в художественной галерее и расследует серию краж. Однако задача усложняется, когда в ее жизни появляются неожиданные романтические чувства. Сериал сочетает криминальную интригу с драматической историей, поэтому может заинтересовать тех, кому недостаточно самого расследования и хочется увидеть, как оно влияет на героев.
"Отважная девушка": смотреть трейлер
"Витя" (2025)
Рейтинг IMDb: 7,5
Не каждый сериал о психологии требует кабинета, диплома и кожаного кресла. Иногда достаточно гаража, внимания к людям и желания разобраться в чужих проблемах.
В центре комедийной истории "Витя" – автомеханик из небольшого городка, который мечтает стать психологом. Пока его профессиональные планы остаются мечтами, он уже пытается помогать людям, которые приходят к нему со своими переживаниями.
Главная особенность сериала – необычное сочетание повседневной жизни и разговоров о человеческих отношениях. Вместо пафосных монологов здесь можно увидеть героев, ищущих ответы на знакомые многим вопросы.
"Витя": смотрите трейлер сериала онлайн
"Тихая Нава" (2026)
Рейтинг IMDb: 7,4
В маленьких городках все могут знать друг друга, но это вовсе не значит, что все готовы говорить правду. Именно на атмосфере замалчивания, недоверия и безнаказанности построена "Тихая Нава".
В центре сюжета – молодой юрист Адам, который оказывается втянут в расследование жестокого преступления. Когда официальная система не дает ответов, он пытается самостоятельно выяснить, что произошло. Постепенно поиск правды превращается в противостояние с людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы обстоятельства дела стали известны.
"Тихая Нава": смотрите трейлер сериала онлайн
"Пара следователей" (2025–2026)
Рейтинг IMDb: 7,5
В детективах часто можно догадаться, кто станет главным героем, но гораздо интереснее наблюдать, как он будет работать с человеком, с которым у него нет ничего общего.
В сериале "Пара следователей" София, талантливая, но неопытная следовательница, возглавляет отдел особо опасных преступлений. На новой должности ей приходится доказывать свою компетентность, а одним из профессиональных испытаний становится сотрудничество с судмедэкспертом Павлом – прямолинейным человеком, с которым непросто найти общий язык.
Их споры не отменяют главной задачи: раскрывать преступления и докопаться до правды. Именно сочетание рабочих конфликтов, характеров и детективных загадок делает историю интересной не только для поклонников криминального жанра.
"Парочка следователей": смотрите трейлер сериала онлайн
"Пограничники" (2024)
Рейтинг IMDb: 6,4
Военная тематика в украинских сериалах – это не только истории об опасности, но и о взрослении, ответственности и решениях, которые приходится принимать под давлением.
"Пограничники" переносят зрителей в среду обучения будущих военнослужащих. Здесь важны не только дисциплина и подготовка, но и личные испытания, взаимоотношения между курсантами и постепенное осознание того, что означает выбранная профессия.
"Пограничники": смотрите трейлер сериала онлайн
А для вечера, когда хочется найти по-настоящему увлекательную историю и забыть о времени, мы собрали еще пять сериалов, от которых трудно оторваться.