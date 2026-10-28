Від психолога на СТО до моторошних злочинів: 5 нових українських серіалів на Netflix

Не всі цікаві українські серіали стають гучними прем'єрами, про які говорять усі. 24 Канал зібрав п'ять проєктів різних жанрів, на які варто звернути увагу на Netflix.

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"Відважна дівчина" (2026)

Уявіть, що для розкриття злочину доводиться не просто збирати докази, а буквально ставати іншою людиною. Саме на такому протистоянні професійного обов'язку й особистих почуттів побудована "Відважна дівчина".

У центрі історії – поліцейська, яка працює під прикриттям у художній галереї та розслідує серію крадіжок. Проте завдання ускладнюється, коли в її житті з'являються несподівані романтичні почуття. Серіал поєднує кримінальну інтригу з драматичною історією, тому може зацікавити тих, кому недостатньо самого розслідування і хочеться побачити, як воно впливає на героїв.

"Відважна дівчина": дивитись трейлер

"Вітя" (2025)

Рейтинг IMDb: 7,5

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Не кожен серіал про психологію потребує кабінету, диплома й шкіряного крісла. Іноді достатньо гаража, уважності до людей і бажання розібратися в чужих проблемах.

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У центрі комедійної історії "Вітя" – автослюсар із невеликого містечка, який мріє стати психологом. Поки його професійні плани залишаються мріями, він уже намагається допомагати людям, які приходять до нього зі своїми переживаннями.

Головна особливість серіалу – незвичне поєднання повсякденного життя та розмов про людські стосунки. Замість пафосних монологів тут можна побачити героїв, які шукають відповіді на знайомі багатьом запитання.

"Вітя": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Тиха Нава" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,4

У маленьких містечках усі можуть знати одне одного, але це зовсім не означає, що всі готові говорити правду. Саме на атмосфері замовчування, недовіри й безкарності побудована "Тиха Нава".

У центрі сюжету – молодий юрист Адам, який опиняється втягнутим у розслідування жорстокого злочину. Коли офіційна система не дає відповідей, він намагається самостійно з'ясувати, що сталося. Поступово пошук правди перетворюється на протистояння з людьми, які не зацікавлені в тому, щоб обставини справи стали відомими.

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"Тиха Нава": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Парочка слідчих" (2025-2026)

Рейтинг IMDb: 7,5

У детективах часто можна здогадатися, хто стане головним героєм, але значно цікавіше спостерігати, як він працюватиме з людиною, з якою не має нічого спільного.

У серіалі "Парочка слідчих" Софія, талановита, але недосвідчена слідча, очолює відділ особливо небезпечних злочинів. На новій посаді їй доводиться доводити власну компетентність, а одним із професійних випробувань стає співпраця із судмедекспертом Павлом – прямолінійним чоловіком, з яким непросто знайти спільну мову.

Їхні суперечки не скасовують головного завдання: розкривати злочини та докопуватися до правди. Саме поєднання робочих конфліктів, характерів і детективних загадок робить історію цікавою не лише для шанувальників кримінального жанру.

"Парочка слідчих": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Прикордонники" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,4

Військова тематика в українських серіалах – це не лише історії про небезпеку, а й про дорослішання, відповідальність та рішення, які доводиться ухвалювати під тиском.

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"Прикордонники" переносять глядачів у середовище навчання майбутніх військовослужбовців. Тут важливі не тільки дисципліна й підготовка, а й особисті випробування, взаємини між курсантами та поступове усвідомлення того, що означає обрана професія.

"Прикордонники": дивіться трейлер серіалу онлайн

А для вечора, коли хочеться знайти справді захопливу історію й забути про час, ми зібрали ще п’ять серіалів, від яких складно відірватися.