Три украинских сериала о любви, от которых трудно оторваться

Иногда хочется включить сериал, где будет все и сразу: неожиданные повороты, семейные секреты, любовь, немного интриг и герои, которые регулярно усложняют себе жизнь. Ведь, согласитесь, если бы все принимали логичные решения, сериалы заканчивались бы уже после первой серии.

"24 Канал" собрал три украинские мелодрамы, которые вам точно захочется посмотреть за один вечер.

Рекомендуем: Эти украинские сериалы лучше, чем Netflix: что посмотреть на выходных

"Белла Вита"

Вита рискует всем ради открытия собственного салона красоты "Bella Vita". Но судьба, как всегда, имеет свои планы. Перед самым открытием девушка случайно оказывается на свадьбе влиятельного бизнесмена, где невеста сбегает прямо перед церемонией.

Чтобы избежать скандала, Виту просят на несколько часов сыграть роль невесты. Звучит как авантюра на один вечер, но все быстро выходит из-под контроля.

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подмена"

Если вам кажется, что понедельник выдался неудачным, просто представьте: вы едете помочь сестре, а вернуться уже не можете, потому что кто-то тем временем успешно живет вашей жизнью.

Именно это происходит с архитектором Екатериной. Оказавшись за границей без документов и связи, она узнает, что в Киеве ее место уже заняла женщина, которая выглядит в точности как она.

"Подмена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хрустальные источники"

После неожиданной новости о десятилетней племяннице жизнь преподавательницы хореографии Лизы кардинально меняется. Она приезжает в дом "Хрустальные источники", где планирует оформить опеку над девочкой.

Впрочем, оказывается, что она не единственная претендентка. За право стать для ребенка семьей также борется Михаил Столяр. Общая крыша, разные характеры и постоянное соперничество быстро превращают эту историю не только в семейную драму, но и в романтическую.

"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер фильма

А если вам хочется еще больше тайн – смотрите четыре украинских детективных сериала, которые захочется пересматривать не раз.