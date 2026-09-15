От них будет сложно оторваться: 3 украинских сериала о любви, которые стоит посмотреть
Украинские сериалы уже давно научились делать то, по чему мы любим мелодрамы: влюблять героев, ссорить их, добавлять несколько семейных тайн. И да, теперь они умеют привлекать зрителей.
Если вы ищете именно это, то 24 Канал собрал украинские мелодрамы, вышедшие уже после начала полномасштабного вторжения и которые стоит посмотреть.
"Одна семья"
Год: 2024
Оксана и Максим любят друг друга, но есть небольшая проблема – их семьи давно враждуют. К этому добавляются война, семейный бизнес, старые обиды и тайны. Одним словом, Ромео и Джульетта, но по-украински и с агробизнесом.
Что говорят критики и зрители: "Детектор медиа" назвал сценарий самой слабой частью сериала, но похвалил сильный актерский состав и в итоге отнес "Одну семью" к числу достойных украинских сериалов.
"Одна семья": смотреть трейлер
"Две сестры"
Год: 2024
Вера и Александра – сестры, но близкими их назвать сложно. Разные характеры, соперничество, любовь и старые обиды постепенно превращают семейные отношения в поле боя. Ведь зачем просто поговорить, если можно получить 16 серий хорошей драмы?
Что говорят зрители: сериал хвалят за напряжение, актерскую игру и персонажей, которых нельзя просто разделить на "хороших" и "плохих". В то же время часть аудитории называет сюжет предсказуемым и несколько затянутым.
"Две сестры": смотреть трейлер
"Узнай меня"
Год: 2024
В центре истории – Вера и Богдан. Она выросла без материнской любви, он вернулся с войны со своими травмами и желанием мести. Оба пытаются разобраться с прошлым, но неожиданно находят друг друга.
Что говорят критики: что сообщает 24 Канал, сериал быстро стал хитом. Зрителей зацепили эмоциональный сюжет, неожиданные повороты, интриги и сильный актерский состав
"Узнай меня": смотреть трейлер
Украинских сериалов много не бывает – поэтому ловите еще одну подборку.