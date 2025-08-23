Один из самых популярных украинских медицинских сериалов – это "Женский доктор". Но если вы уже успели его посмотреть, обратите внимание на другие подобные драмы в подборке Кино 24.

"Врач Ковальчук"

Оксана Ковальчук – успешный кардиохирург в частной клинике. Когда ее отец умирает из-за халатности врачей, она решает реформировать больницу.

Вместе с друзьями и бывшим мужем женщина берется за работу, а к их команде присоединяется и хирург Максим – первая любовь Оксаны. Она стремится к справедливости и хочет создать больницу, что поможет спасти сотни жизней. Но ее ждет немало завистников и козни противников.

"Госпиталь"

Во время полномасштабной войны в городке на границе с Польшей разворачивают полевой госпиталь, где собираются добровольцы и специалисты из разных стран.

У всех одна цель – спасать тех, кто пострадал от войны. Ежедневно им попадаются сложные случаи, а среди пациентов – и защитники, и гражданские. Госпиталь становится местом, где рождаются новые жизни и даже чувства.

"Материнский инстинкт"

Акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая устраивается на работу в перинатальный центр. Каждый рабочий день – это борьба за жизнь младенцев и их матерей.

Талант, принципиальность и профессионализм Натальи вызывают у ее коллег как восхищение, так и зависть и конфликты. Очередным испытанием для нее становится любовь, из-за которой главной героине придется делать непростой выбор.

"Врач по призванию"

Талантливый врач-реаниматолог Марина Боднар оказывается на грани развода со своим мужем и одновременно коллегой – хирургом Андреем Бондарем. Вдруг ей поступает заманчивое предложение переехать в Польшу и работать там.

Но уже на следующее утро Марин просыпается от взрывов. Она решает остаться в родной больнице, которая становится крепостью для взрослых и маленьких пациентов.

