6 новых украинских сериалов, которые можно посмотреть онлайн бесплатно

Идеальным вариантом для выходных может стать просмотр украинского сериала. Иногда не хочется тратить время на выбор ленты, поэтому стоит обратить внимание на готовую подборку.

На 24 Канале мы собрали список украинских сериалов, которые можно бесплатно посмотреть на YouTube. В подборке есть как новые проекты, так и сериалы, вышедшие в прошлом году. Выбирайте историю по душе и наслаждайтесь просмотром.

Какие украинские сериалы можно посмотреть онлайн бесплатно?

Сегодня кинотворцы все чаще выбирают именно такую модель дистрибуции своих проектов: сначала фильмы и сериалы выходят на платных стриминговых платформах или телеканалах, а уже потом становятся доступными в свободном доступе.

Именно так и с проектами из нашей подборки – все эти сериалы сейчас можно посмотреть на YouTube. Рассказываем, какие ленты в нее вошли.

"Сокровища" – это украинский сериал, который до недавнего времени был доступен только на платформе Киевстар ТВ, а теперь его можно просматривать на YouTube – новые эпизоды постепенно появляются в свободном доступе. Сюжет разворачивается вокруг Веры и Богдана, чьи судьбы переплетаются через семейные тайны, симпатию и загадочные сокровища времен Второй мировой войны. Только финал этой истории покажет, смогут ли чувства победить все испытания.

"Возвращение" – это первый украинский сериал о ветеранах российско-украинской войны. Сначала его также можно было посмотреть на платформе Киевстар ТВ, а сейчас лента доступна и на YouTube.

"Белла Вита" – украинский 4-серийный сериал, который выходил на телеканале СТБ, теперь можно посмотреть на YouTube. Главные роли исполнили Сергей Стрельников и Полина Василиса. История рассказывает о талантливом дизайнере свадебных платьев, которая обожает свое дело и готовится к браку с лучшим другом. Однако неожиданно она вынуждена согласиться на рискованную авантюру, чтобы выбраться из долгов. Ситуация выходит из-под контроля: героиня выходит замуж за незнакомца и в конце концов влюбляется в него.

"Обратное направление" – украинский сериал, в котором главные роли исполнили Олеся Надеева и Павел Текучев. Сюжет разворачивается вокруг Романа и Дарьи, между которыми от ненависти до любви – всего один шаг. Сериал насчитывает 16 эпизодов, которые можно посмотреть на YouTube.

"Парочка следователей" (1 сезон) – недавно состоялся финал второго сезона сериала "Парочка следователей", который доступен на платформе Киевстар ТВ. В то же время первый сезон этой детективной истории уже можно посмотреть в свободном доступе на YouTube.

"Ключи от правды" – еще один сериал, доступен для просмотра на YouTube, который полюбился многим украинским зрителям. В центре сюжета – Валерия, работница полиции. Когда ее брата несправедливо обвиняют в преступлении, она начинает собственное расследование. Ради этого героиня устраивается на работу в престижный отель, где пытается найти ответы и раскрыть правду.

Какие украинские сериалы пока нельзя посмотреть на YouTube?

Есть еще немало украинских сериалов, которые действительно достойны внимания. Даже если сейчас они недоступны в свободном доступе, эти проекты определенно заслуживают просмотра.

Поэтому советуем обратить внимание и на такие украинские кинопроекты: