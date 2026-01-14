Что смотреть без света: 4 украинских сериала, которые есть на YouTube

Украинцы точно знают, что такое период блэкаута. Россияне стремятся уничтожить не только нашу энергетику, но и наше ментальное состояние. В такие моменты важно находить утешение самостоятельно.

В этом поможет просмотр интересного украинского сериала, который можно скачать на YouTube, чтобы было удобно смотреть даже во время выключения света. В подборке 24 Канала ищите свою ленту.

Какие украинские сериалы можно посмотреть на YouTube?

"Две сестры"

Премьера этого украинского сериала состоялась в 2024 году, и ленту до сих пор активно просматривают настоящие поклонники драматических историй. Сериал насчитывает 16 эпизодов и рассказывает о двух сестрах, которые оказались совершенно разными.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

Одна из них шла к своей мечте честным путем: училась, потом зарабатывала деньги и отвечала за свои поступки. Другая же стремилась только найти богатого мужчину и жить за его счет. Только финал этой истории покажет, к чему могут привести эти противоположные пути.

"Девчонки"

Это легкий украинский сериал, который также можно посмотреть в свободном доступе на YouTube. Он рассказывает о лучших подругах, которые проживают разные этапы и трудности своей жизни. Но даже в самые тяжелые моменты они есть друг у друга и готовы отложить все свои планы, чтобы прибежать на встречу, обнять подругу и вытереть слезы с ее лица.

"Девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

Еще один украинский сериал с детективным сюжетом, который стал настоящим фаворитом украинских зрителей. Главные роли в этом сериале сыграли Антонина Хижняк и Сергей Стрельников.

Сюжет разворачивается вокруг личной трагедии Валерии. Она – следователь, которая вынуждена покинуть свою работу, чтобы расследовать убийство родного брата. Валерия устраивается в отель, под крышей которого ежедневно плетется ложь. Она должна найти ключи к правде.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Первые ласточки"

Украинский сериал, который выходил с 2019 по 2020 год, стал настоящим прорывом украинского кинематографа. Это молодежный телесериал-антология, который рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается молодежь в подростковом возрасте.

"Первые ласточки": смотрите онлайн трейлер сериала

Речь идет о взрослении, половой зрелости, поиск себя, формирование личности, проблемы в отношениях и мысли о смерти.