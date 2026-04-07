Доступны онлайн: 4 замечательных украинских сериала, которые помогут расслабиться после напряженного дня

7 апреля, 12:17
Ольга Панькив
В предпраздничный период всегда накапливается немало дел, которые могут утомлять. Поэтому, чтобы это время не было слишком напряженным, советуем вечером отвлекаться за просмотром сериалов.

Тем более, что мы собрали для вас подборку лент, которые можно посмотреть за несколько дней и одновременно хорошо расслабиться. В материале 24 Канала – 4 украинских сериала, которые захватывают от первой до последней серии.

Какие украинские сериалы посмотреть после напряженного дня?

"Пограничники"

"Пограничники" – украинский сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Сначала его можно было посмотреть только на платформе Киевстар ТВ, но впоследствии он появился на Netflix, а сейчас доступен и на YouTube.

Это история о молодых курсантах, которые поступают в академию и даже не догадываются, что их готовят не просто к профессии, а к войне за свою землю.

Сейчас сериал насчитывает два сезона по 24 эпизода каждый: первый доступен в свободном доступе, а второй – на платформе Киевстар ТВ.

"Сокровища"

"Сокровища" – еще один новый украинский сериал, который уже успел полюбиться зрителям. Премьера состоялась 16 марта 2026 года.

Это история о семейных тайнах и сокровищах, которые могут разрушить жизнь многих людей. Сериал состоит из 16 эпизодов и доступен на платформе Киевстар ТВ.

Главные роли исполнили Анастасия Иванюк, Евгений Лесничий, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Сергей Козлов, Сергей Митрюшин, Валерия Фокина и другие.

"Реванш"

"Реванш" – еще один украинский сериал, который получил популярность среди зрителей. Его премьера состоялась в октябре 2024 года, и сейчас ленту можно посмотреть в свободном доступе на YouTube.

Сюжет разворачивается вокруг двух сестер – амбициозной Валентины и ее полной противоположности. Они выросли вместе, однако со временем их жизненные пути расходятся, а измена разрушает все, что их связывало.

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – популярный украинский детективный сериал. В центре сюжета – опытная следователь Валерия, которая вынуждена оставить службу после трагической гибели брата, которого несправедливо обвинили в преступлении.

Она решает самостоятельно распутать это дело, полное лжи и заговоров. Для этого женщина устраивается работать в отель, где скрыт ключ к правде.

Какие еще украинские сериалы посмотреть вечером?

Также, если вы ищете украинские сериалы, обратите внимание на такие драматические проекты:

  • "Поймать Кайдаша",
  • "Крепостная",
  • "И будут люди",
  • "Кофе с кардамоном",
  • "Две сестры",
  • "Одна семья",
  • "Обратное направление",
  • "Хрустальные источники",
  • "Парочка следователей" и другие.

Среди этих разножанровых лент вы точно сможете найти историю, которая поможет расслабиться даже после самого напряженного дня.