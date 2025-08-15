Приближаются долгожданные выходные, поэтому стоит искать сериал, который точно поможет расслабиться и перезагрузиться. Украинские ленты могут стать идеальным вариантом.

Кино 24 собрали для вас подборку сериалов, от которых невозможно оторваться.

Какие украинские сериалы посмотреть на выходных?

"Любовь и пламя"

Можно сказать, что эта лента основана на реальных событиях, ведь посвящена работе украинских чрезвычайников. Это 16-серийный остросюжетный сериал, который рассказывает о спасателях и их работе. Это люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради других. Однако даже в условиях постоянных испытаний они находят время на чувства и любовь, которая способна изменить все.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Две сестры"

Еще один украинский остросюжетный и мелодраматический сериал, который рассказывает историю о судьбе двух сестер. Они родные, но совершенно не похожи друг на друга. Так, каждая из них выбирает для себя разную тропу в жизни. Вера идет путем справедливости, честности и верности, а Александра выбирает для себя тропу лжи, измены и манипуляций. Финал этой истории покажет настоящую любовь и к чему может привести выбор каждой из них.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

Сериал "Ключи от правды" – это одна из самых новых украинских детективных лент, которая рассказывает о следователе Валерии. Она пытается найти правду об убийстве своего брата. Все считают его убийцей, но она хорошо это ложь.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Теперь ее миссией является доказать, что она права и оправдать родного человека. Для этого Валерия устраивается в отель администратором и ищет в нем свои ключи от правды.