3 топовых украинских сериала с Сергеем Стрельниковым, который сыграл Олексу в "Ключах от правды"
- Сергей Стрельников известен по ролям в популярных украинских сериалах, таких как "Кришталеві джерела", "Лікарка за покликанням", и "Штурм".
- "Кришталеві джерела" рассказывает о борьбе за опекунство над девочкой, "Лікарка за покликанням" – о враче, которая осталась работать в Украине во время войны, а "Штурм" – о спецподразделении СБУ, что противодействует угрозам нацбезопасности.
Сергей Стрельников – один из самых популярных украинских актеров сегодня. Среди его последних проектов – сериал "Ключи от правды", где актер сыграл харизматичного Олексу.
Это не первая лента, в которых Сергей влюбил в себя украинских зрителей. В материале Кино 24 мы собрали сериалы со Стрельниковым, в которых он также сыграл роли.
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"Хрустальные источники"
Эта история развивается в большом и заброшенном доме на берегу живописного озера "Кришталеві джерела", который должен достаться будущему опекуну 10-летней Нели. Девочка недавно потеряла обоих родителей. И внезапно оказывается, что на дом, как и на девочку, есть сразу двое претендентов – дядя Нели Михаил Столяр и Лиза, на которую внезапно свалилось немало испытаний. Борьба обоих за племянницу сводит их под одной крышей.
"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер сериала
Кстати, если вы любите украинские ленты, то недавно в сети завирусился новый украинский сериал с острым сюжетом.
"Врач по призванию"
В центре сюжета Марина, которая собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, которая разваливается, чтобы наконец начать жизнь семьи с чистого листа. Однако, уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится крепостью для многих маленьких и взрослых пациентов. Марина предстанет не только перед трудностями с пациентами, а и с проблемами в личной жизни.
"Врач по призванию": смотрите онлайн трейлер сериала
"Штурм"
События сериала происходят до 24 февраля 2022 года. Главный герой Сенсей – руководитель нового спецподразделения СБУ "Штурм" – оперативно-следственного отряда быстрого реагирования, противодействующего преступлениям против нацбезопасности Украины.
"Штурм": смотрите онлайн трейлер сериала
Команду сформировали из молодых бойцов, специалистов широкого профиля, которые ко всему еще и имеют боевой фронтовой опыт: специалист по рукопашному бою и тайному проникновению Макс, универсальный солдат и снайпер Донатас, специалист по взрывчатым веществам Иванка, судебно-медицинский эксперт и парамедик Галина, технический специалист по кибербезопасности Дум.
Вместе они будут разоблачать сложные операции опасных террористов, и даже преступников мирового масштаба.