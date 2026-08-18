4 самых ожидаемых украинских сериала этой осени, которые точно увлекут зрителей с первой серии

Осенний телевизионный сезон традиционно готовит зрителям громкие возвращения и трогательные истории. Этой осенью украинские телеканалы покажут долгожданные продолжения популярных проектов, по которым так скучали украинцы.

Подробнее о главных премьерах украинских сериалов осени 2026 года – читайте в материале 24 Канала.

"Врачи – 2"

Премьера – с 31 августа, с понедельника по четверг в 22:00

Режиссеры Сергей Сотниченко и Сергей Толкушкин подготовили для героев новые испытания и непредсказуемые жизненные ситуации. Сериал рассказывает о медиках, которые ежедневно борются за жизнь пациентов в реанимациях и операционных, сохраняя веру в людей и искренний оптимизм. К своим ролям вернулся звездный актерский состав во главе с Валентином Томусяком, Михаилом Кришталем, Михаилом Кукуюком, Александрой Панковой и Екатериной Хорольской.

"Врачи – 2" – когда премьера / Фото пресс-службы СТБ

"К.О.Д.", 6-й сезон

Премьера – скоро

Специальное подразделение экспертов и криминалистов вновь берется за самые запутанные преступления и резонансные дела, где обычные методы бессильны. В новом сезоне поклонники динамичных расследований встретятся с любимыми оперативниками и аналитиками в исполнении Татьяны Кравченко, Бориса Георгиевского, Александра Форманчука, Алексея Суровцева, Александра Боднара и Милы Рымар.

"К.О.Д." – когда выйдет продолжение / Фото пресс-службы СТБ

"Любовь и пламя – 2"

Премьера – скоро

Второй сезон остросюжетной мелодрамы режиссера Виталия Куксы посвящен украинским спасателям, которые ежедневно смотрят в глаза опасности ради спасения других. Зрители наконец узнают, как сложилась дальнейшая судьба Тараса и Кати, которых играют Тарас Цимбалюк и Екатерина Кузнецова. К звездной актерской команде вместе с Григорием Баклановым, Романом Ясиновским и Надеждой Хильской присоединились новые актеры – Антонина Хижняк, Виктория Литвиненко и Михаил Дзюба.

"Любовь и пламя – 2" / Фото пресс-службы СТБ

"Слепая", новые серии

Премьера – с 11 сентября, каждую пятницу

Истории о незрячей прорицательнице бабушке Любе вновь напомнят украинцам о силе любви, семейных ценностях и вере в чудеса. Благодаря народным приметам и мудрости предков главная героиня помогает тем, кто стремится распознать обман или защитить свой дом от бед.

Сериал "Слепая" / Фото пресс-службы СТБ

А для ценителей полнометражного кино сентябрь готовит не менее насыщенную программу в кинотеатрах. Какие кинопремьеры сентября обязательно стоит добавить в свой список просмотра – читайте подробнее в нашей подборке.