3 легких украинских сериала, похожих на "Домик на счастье", чтобы расслабиться вечером

Отличным вариантом, чтобы расслабиться вечером, будет выбрать для просмотра легкий украинский сериал. Недавно состоялась премьера 6 сезона ленты "Домик на счастье".

Этот и другие киноистории из подборки Кино 24 точно станут вашими фаворитами. Выбирайте себе сериал на вечер и наслаждайтесь уже сегодня.

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"Домик на счастье" 6 сезон

31 марта на платформе "Киевстар ТВ" вышел 6 сезон сериала "Домик на счастье". В центре сюжета – Макс, который после сложных отношений в предыдущих эпизодах, встретит новую женщину, что превратит его и без того сложное положение в еще хуже. Теперь это будет настоящий квадрат любви.

"Домик на счастье": смотрите онлайн часть 2 серии сериала

"Успеть до 30"

Юмористическая история о трех совершенно разных незнакомых девушках, которые впоследствии станут лучшими подругами. В центре сюжета будет рассказ об их неудачах и достижениях, о безумном плане успеть воплотить все свои цели до 30.

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

Сценарист проекта Наталья Ворожбит переосмыслила классику Ивана Нечуя-Левицкого на современный лад. Какие проблемы испытали знакомые нам со школьных лет Карпо, Мотря, Лаврин и другие персонажи, живя в современной Украине? Сможете узнать в этой ленте, которая стала фаворитом миллионов.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн все серии

Кстати, одну из главных ролей в "Поймать Кайдаша" сыграла Антонина Хижняк, которая стала также главной героиней сериала "Ключи от правды". Мы собрали для вас честные отзывы украинских зрителей на ленту.