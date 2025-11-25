Что посмотреть, если понравился украинский сериал "Пограничники"

Недавно на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала "Пограничники". Не прошло и недели, как лента стала одной из самых популярных на стриминговой платформе.

Сериал полюбился украинцам еще после выхода первого сезона. В подборке 24 Канала вы найдете подборку сериалов, которые понравятся поклонникам "Пограничников".

Что посмотреть поклонникам "Пограничников"?

"Позывной "Тамада""

В центре сюжета – Артем Дедов. Ему 40 лет, он ведущий свадеб и настоящая душа компании, однако его веселая и беззаботная жизнь рушится перед началом войны. У него начинается настоящая черная полоса: невеста оставляет его, а работа становится ненужной. Он напивается и на утро просыпается от страшного похмелья и взрывов.

Война становится для него моментом, с которого он решает начать все заново. Он берет позывной "Тамада" и кардинально меняет свою жизнь.

"Госпиталь"

Еще один украинский сериал, который стоит посмотреть фанатам "Пограничников" – это "Госпиталь". Украинский сериал, который вышел в свет в 2023 году. Он рассказывает о людях, которые отказались от своей спокойной, беззаботной жизни, чтобы помогать людям, которые страдают от российской войны.

Пациентами госпиталя становятся и воины, героически защищающие Украину, и мирные граждане. Каждый из них проживают свою собственную историю, часто основанную на реальных событиях. Эта больница превращается в место, где даже в самых болезненных обстоятельствах может расцвести любовь.

"Любовь и пламя"

Это еще один украинский сериал, который может понравиться тем, кому полюбились "Пограничники". В ленте "Любовь и пламя" зрители также имеют возможность окунуться в действительно героические поступки работников ГСЧС. Ежедневно они рискуют собственной жизнью, чтобы помочь украинцам. Параллельно мы можем наблюдать за развитием отношений главных персонажей. Ведь даже в самые мрачные дни всегда есть место для любви.

Кстати, в этом сериале одну из ролей сыграл украинский актер Роман Ясиновский.