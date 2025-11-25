Що подивитись, якщо сподобався український серіал "Прикордонники"

Нещодавно на Netflix відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Прикордонники". Не минуло й тижня, як стрічка стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі.

Серіал полюбився українцям ще після виходу першого сезону. У добірці 24 Каналу ви знайдете добірку серіалів, які сподобаються прихильникам "Прикордонників".

Що подивитись прихильникам "Прикордонників"?

"Позивний "Тамада""

У центрі сюжету – Артем Дідов. Йому 40 років, він ведучий весіль і справжня душа компанії, проте його веселе та безтурботне життя руйнується перед початком війни. У нього починається справжня чорна смуга: наречена залишає його, а робота стає непотрібною. Він напивається і на ранок прокидається від страшного похмілля та вибухів.

Війна стає для нього моментом, з якого він вирішує почати все заново. Він бере позивний "Тамада" і кардинально змінює своє життя.

"Шпиталь"

Ще один український серіал, який варто подивитись фанатам "Прикордонників" – це "Шпиталь". Український серіал, який вийшов у світ у 2023 році. Він розповідає про людей, які відмовились від свого спокійного, безтурботного життя, аби допомагати людям, які страждають від російської війни.

Пацієнтами шпиталю стають і воїни, що героїчно захищають Україну, і мирні громадяни. Кожен із них проживають свою власну історію, часто засновану на реальних подіях. Ця лікарня перетворюється на місце, де навіть у найболючіших обставинах може розквітнути кохання.

"Кохання і полум'я"

Це ще один український серіал, який може сподобатись тим, кому полюбились "Прикордонники". У стрічці "Кохання та полум'я" глядачі також мають змогу зануритись у справді героїчні вчинки працівників ДСНС. Щодня вони ризикують власним життям, аби допомогти українцям. Паралельно ми можемо спостерігати за розвитком стосунків головних персонажів. Адже навіть у найпохмуріші дні завжди є місце для кохання.

До речі, у цьому серіалі одну із ролей зіграв український актор Роман Ясіновський. Читайте за посиланням, де він зараз та чому неодноразово ішов із професії.