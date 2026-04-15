3 невероятных украинских сериала, в которых более 16 эпизодов

Иногда так и хочется окунуться в интересный сериал, который держит в напряжении от начала и до самого финала. Особенно когда это не короткая история, а остросюжетная лента с более чем 16 эпизодами.

В таком случае события настолько закручены, что оторваться от экрана просто невозможно. В материале 24 Канала мы собрали подборку трех украинских сериалов, которые увлекут и не дадут скучать.

Какие известные украинские сериалы заслуживают просмотра?

"Пограничники"

Украинский сериал "Пограничники", который рассказывает об обучении курсантов и их подготовке не только к будущей профессии, но и к реалиям российско-украинской войны, насчитывает более 24 эпизодов. Сейчас он имеет уже два сезона, каждый из которых состоит из 24 серий. Поэтому вы сможете окунуться в напряженную историю, которую хочется смотреть дальше и дальше.

"Просто Надежда"

Украинский сериал "Просто Надежда" также уже имеет два сезона, один из которых насчитывает 24 серии. Это мелодрама о женщине, которая вынуждена строить новую жизнь в другом месте из-за войны.

Она умеет выпекать вкусности с душой, и именно это помогает ей открыть собственное дело. Маленький бизнес становится для нее не только источником дохода, но и способом справиться с трудностями и личными переживаниями.

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – еще один украинский сериал, который заслуживает внимания. Он также насчитывает 24 эпизода и держит в напряжении до самого конца. В центре сюжета – следователь Валерия, которая вынуждена оставить службу после того, как ее брата обвиняют в преступлении, и он погибает.

Понимая, что дело никто не расследует, она берется за это самостоятельно. Чтобы докопаться до истины, Валерия устраивается на работу в отель "Либерти" и пытается найти ответы там, где их меньше всего ожидают.

Какие мини-сериалы стоит посмотреть после работы?

Если же вы не любите длинных историй и ищете мини-сериалы, обратите внимание на такие ленты:

"Одна семья",

"Скоро случится что-то страшное",

"Клуб мести",

"Его и ее",

"Убегай",

"Город теней" и другие.

Среди этого многообразия жанров и сюжетов вы точно найдете своего фаворита.