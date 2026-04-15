У такому разі події настільки закручені, що відірватися від екрана просто неможливо. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку трьох українських серіалів, які захоплять і не дадуть сумувати.

Які відомі українські серіали заслуговують на перегляд?

"Прикордонники"

Український серіал "Прикордонники", який розповідає про навчання курсантів та їхню підготовку не лише до майбутньої професії, а й до реалій російсько-української війни, налічує понад 24 епізоди. Наразі він має вже два сезони, кожен із яких складається з 24 серій. Тож ви зможете зануритися в напружену історію, яку хочеться дивитися далі й далі.

"Просто Надія"

Український серіал "Просто Надія" також уже має два сезони, один із яких налічує 24 серії. Це мелодрама про жінку, яка змушена будувати нове життя в іншому місці через війну.

Вона вміє випікати смаколики з душею, і саме це допомагає їй відкрити власну справу. Маленький бізнес стає для неї не лише джерелом доходу, а й способом впоратися з труднощами та особистими переживаннями.

"Ключі від правди"

"Ключі від правди" – ще один український серіал, який заслуговує на увагу. Він також налічує 24 епізоди та тримає в напрузі до самого кінця. У центрі сюжету – слідча Валерія, яка змушена залишити службу після того, як її брата звинувачують у злочині, і він гине.

Розуміючи, що справу ніхто не розслідує, вона береться за це самостійно. Щоб докопатися до істини, Валерія влаштовується на роботу в готель "Ліберті" й намагається знайти відповіді там, де їх найменше очікують.

Які мінісеріали варто подивитись після роботи?

Якщо ж ви не любите довгих історій і шукаєте мінісеріали, зверніть увагу на такі стрічки:

"Одна родина",

"Скоро трапиться щось страшне",

"Клуб помсти",

"Його і її",

"Утікай",

"Місто тіней" та інші.

Серед цього різноманіття жанрів і сюжетів ви точно знайдете свого фаворита.