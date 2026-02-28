Самый длинный украинский сериал, который заинтересовывает с первых минут

В украинском телепроизводстве мало проектов, которые насчитывают несколько десятков эпизодов, однако все-таки есть те, что держат зрительское внимание сезон за сезоном.

Сейчас самым длинным украинским сериалом можно назвать детектив "Выходите без звонка", премьера которого состоялась в 2018 году, пишет 24 Канал.

Тоже интересно Затягивает надолго: сериал, который имеет более 800 серий

О чем самый длинный украинский сериал "Выходите без звонка"?

Сюжет разворачивается вокруг таксиста Богдана, бывшего спецназовца, который пережил личную трагедию и теперь начинает собственные расследования. Поскольку Богдан работает в такси, то постоянно оказывается в эпицентре загадочных событий – от семейных драм до криминальных историй.

Это детективный сериал с социальной драмой, который захватывает эмоциональными сюжетами. Здесь есть погони, опасные преступники, коррупционные схемы, а также человеческие истории об измене, любви и выборе.

Внимание зрителей держит то, что в каждой серии расследуется отдельное дело, но сквозь них проходит сквозная линия личной борьбы главного героя. Этот сериал точно понравится тем, кто любит истории о справедливости, сильных главных героев.

"Выходите без звонка": смотрите онлайн 1 серию

Какие еще детективные сериалы стоит посмотреть?