Самый длинный украинский сериал, который заинтересовывает с первых минут
- Самый длинный украинский сериал "Выходите без звонка" рассказывает о таксисте Богдане, который занимается собственными расследованиями после личной трагедии.
- Сериал сочетает детективный жанр с социальной драмой, в каждой серии расследуется отдельное дело, а главный герой ведет личную борьбу за справедливость.
В украинском телепроизводстве мало проектов, которые насчитывают несколько десятков эпизодов, однако все-таки есть те, что держат зрительское внимание сезон за сезоном.
Сейчас самым длинным украинским сериалом можно назвать детектив "Выходите без звонка", премьера которого состоялась в 2018 году, пишет 24 Канал.
О чем самый длинный украинский сериал "Выходите без звонка"?
Сюжет разворачивается вокруг таксиста Богдана, бывшего спецназовца, который пережил личную трагедию и теперь начинает собственные расследования. Поскольку Богдан работает в такси, то постоянно оказывается в эпицентре загадочных событий – от семейных драм до криминальных историй.
Это детективный сериал с социальной драмой, который захватывает эмоциональными сюжетами. Здесь есть погони, опасные преступники, коррупционные схемы, а также человеческие истории об измене, любви и выборе.
Внимание зрителей держит то, что в каждой серии расследуется отдельное дело, но сквозь них проходит сквозная линия личной борьбы главного героя. Этот сериал точно понравится тем, кто любит истории о справедливости, сильных главных героев.
Какие еще детективные сериалы стоит посмотреть?
- "Тихая Нава". Это первый украинский детективный триллер в стиле true crime, который наделал шума в начале 2026 года. В провинциальном городке молодой юрист Адам Юшкевич случайно оказывается в эпицентре расследования жестоких преступлений.
- "Ключи от правды". В этом сериале главные роли сыграли Антонина Хижняк и Сергей Стрельников. Главная героиня Валерия расследует трагическую гибель своего брата и ради этого устраивается на работу в отель, за стенами которого скрывается немало тайн.
- "Парочка следователей". Еще один сериал, который очень полюбился украинским зрителям, поэтому совсем скоро состоится премьера 2 сезона. Здесь молодая следователь София, которая в своей работе сталкивается со многими предубеждениями. Однако со временем Софии удается доказать свой профессионализм, в чем ей помогает сотрудничество с закрытым и трудным в общении судмедэкспертом Пашей.