В материале 24 Канала читайте об украинских сериалах, которые можно посмотреть на ютубе. Это "Следователь", "Семья по воскресеньям", "Майор Сковорода" и "Врач по призванию".
Какие украинские сериалы есть на ютубе?
"Следователь"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
В центре сюжета – следователь Анастасия Ясинская, которая переезжает из столицы в маленький город. Главная героиня стремится найти убийцу своего брата Константина, а во время расследования узнает некоторые тайны. Женщину ждет немало испытаний и опасностей, а также – непростая история любви.
"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала
"Семья по воскресеньям"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: –
Долгое время Михаил жил в Италии, чтобы заработать деньги для семьи. Впоследствии мужчина неожиданно возвращается домой, а его близкие сталкиваются с трудностями, ведь привыкли к жизни без контроля и советов.
Михаил хочет, чтобы семья сплотилась, поэтому придумывает новую традицию. Теперь каждое воскресенье родственники должны собираться за одним столом, однако каждая встреча становится настоящим испытанием.
"Семья по воскресеньям": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Майор Сковорода"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
В сериале рассказывается о харизматичном, но со сложным характером, майоре Андрее Сковороде. Он начинает руководить молодыми и неопытными полицейскими, а начальницей мужчины становится его бывшая.
Коллектив работает в старом архиве, где постоянно царит хаос. Однако даже в таких условиях Сковорода берется за расследование сложных дел, учит подчиненных задерживать преступников и понимать людей.
"Майор Сковорода": смотрите онлайн анонс сериала
"Врач по призванию"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Брак врача-реаниматолога Марины Бондарь и хирурга Андрея Бондаря трещит по швам, поскольку муж изменял жене. Женщине предлагают работу в Польше, поэтому она планирует переехать туда вместе с семьей, чтобы начать новую жизнь. Однако все идет не по плану, ведь начинается война.
Марина принимает решение не покидать родную больницу и помогать людям. Медики работают круглосуточно, а заведение становится приютом как для детей, так и для взрослых.
"Врач по призванию": смотрите онлайн анонс сериала