В материале 24 Канала читайте об украинских сериалах, которые можно посмотреть на ютубе. Это "Следователь", "Семья по воскресеньям", "Майор Сковорода" и "Врач по призванию".

Какие украинские сериалы есть на ютубе?

"Следователь"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.3/10

В центре сюжета – следователь Анастасия Ясинская, которая переезжает из столицы в маленький город. Главная героиня стремится найти убийцу своего брата Константина, а во время расследования узнает некоторые тайны. Женщину ждет немало испытаний и опасностей, а также – непростая история любви.

"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала

"Семья по воскресеньям"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: –

Долгое время Михаил жил в Италии, чтобы заработать деньги для семьи. Впоследствии мужчина неожиданно возвращается домой, а его близкие сталкиваются с трудностями, ведь привыкли к жизни без контроля и советов.

Михаил хочет, чтобы семья сплотилась, поэтому придумывает новую традицию. Теперь каждое воскресенье родственники должны собираться за одним столом, однако каждая встреча становится настоящим испытанием.

"Семья по воскресеньям": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Майор Сковорода"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 6.1/10

В сериале рассказывается о харизматичном, но со сложным характером, майоре Андрее Сковороде. Он начинает руководить молодыми и неопытными полицейскими, а начальницей мужчины становится его бывшая.

Коллектив работает в старом архиве, где постоянно царит хаос. Однако даже в таких условиях Сковорода берется за расследование сложных дел, учит подчиненных задерживать преступников и понимать людей.

"Майор Сковорода": смотрите онлайн анонс сериала

"Врач по призванию"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Брак врача-реаниматолога Марины Бондарь и хирурга Андрея Бондаря трещит по швам, поскольку муж изменял жене. Женщине предлагают работу в Польше, поэтому она планирует переехать туда вместе с семьей, чтобы начать новую жизнь. Однако все идет не по плану, ведь начинается война.

Марина принимает решение не покидать родную больницу и помогать людям. Медики работают круглосуточно, а заведение становится приютом как для детей, так и для взрослых.

"Врач по призванию": смотрите онлайн анонс сериала