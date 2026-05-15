"Поймать Кайдаша" и не только: украинские сериалы, которые расслабят после работы

Иногда после работы хочется отдохнуть за просмотром интересного сериала. Один из лучших вариантов – комедии, ведь они имеют легкий и забавный сюжет, поэтому не нужно напрягаться.

24 Канал расскажет, какие украинские сериалы помогут расслабиться после работы.

Какие украинские сериалы посмотреть после работы?

"Поймать Кайдаша"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Сериал, снят по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", однако сценаристка Наталья Ворожбит внесла немало изменений. В частности, события разворачиваются в 2005 – 2014 годах.

В центре сюжета – неизменная семья Кайдашей: Омелько, Маруся, их сыновья Карп и Лаврин, а также невестки – Мотря и Мелашка. Они постоянно ссорятся, а ситуация обостряется, когда начинается Майдан, а потом война.

"Витя"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.0/10

В сериале рассказывается о Вите Василенко, который работает на отцовском СТО, однако увлекается психологией. Заработав достаточно денег, он поступил на заочное отделение в Полтавский лесотехнический институт и получил психологическое образование.

Витя решает проводить консультации на работе. Люди делятся с ним своими проблемами, а парень пытается помочь им. В то же время Василенко должен сделать сложный выбор: остаться в родных Лубнах или переехать в Киев, где больше возможностей для развития. Ситуацию осложняет то, что отец не понимает его увлечение психологией.

"Майор Сковорода"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Неординарный, но харизматичный майор Сковорода руководит командой молодых и неопытных новобранцев. Они работают в старом архиве на окраине Киева и расследуют сложные дела.

Сковорода работает под руководством своей бывшей возлюбленной Светланы Деркач. Он пытается научить подчиненных не только раскрывать преступления, но и понимать людей.

Какой новый украинский сериал посмотреть?

Недавно вышел новый украинский сериал "Сокровища". Вера выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы не только начать жизнь сначала, но и вернуть семейный дом, который после смерти ее родителей присвоили родственники. В то же время в город приезжает капитан полиции Богдан, который работает под прикрытием успешного бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, ведь в преступлении обвинили его маму.

В течение 16 серий герои переживают немало испытаний и раскрывают различные тайны. Их жизнь может перевернуть с ног на голову загадочное сокровище времен Второй мировой войны.