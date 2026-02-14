24 Канал расскажет о топовых украинских сериалах, которые стоит посмотреть. Сохраняйте подборку для выходных.

Какие топовые украинские сериалы посмотреть?

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.6/10

Летом 2018 года Адам приезжает на отдых в Тихую Наву вместе с невестой Инной. Когда влюбленные ссорятся, парень сбегает, а девушка отправляется его искать. Вдруг она становится жертвой изнасилования. Полиция не берется за расследование дела, а Инна начинает подозревать в преступлении Адама.

Пара расходится, однако Адам стремится найти виновного, поэтому снова отправляется в Тихую Наву. В городе происходит изнасилование и убийство. Так, молодой юрист берется за расследование серии жестоких преступлений.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.2/10

В центре сюжета – следователь Валерия, которая уходит со службы, когда ее брата обвинили в преступлении и он погиб. Девушка хочет раскрыть правду. Расследование приводит главную героиню в престижный отель, который многое скрывает. Валерия попадает в мир заговоров, лжи и интриг, а также подвергает себя опасности.

"Ключи от правды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Сериал, создан по мотивам повести "Кайдашева семья", которую написал Иван Нечуй-Левицкий. Однако события разворачиваются в течение 2000-2014 годов, а Наталья Ворожбит добавила в сценарий новые сюжетные линии. Это история о семье Кайдашей: Омельке, Марусе, Карпе, Лаврина, Мотре и Мелашке.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые ласточки"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 8.0/10

В первом сезоне рассказывается об 11-классниках. Однажды в школе происходит трагедия – одну из учениц находят мертвой. Следователь Ольга Макарова должна раскрыть: девушка покончила жизнь самоубийством или ее кто-то столкнул с крыши многоэтажки. В ходе расследования многие тайны учеников и родителей становятся известными.

"Первые ласточки": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие украинские сериалы скоро выйдут?