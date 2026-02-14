24 Канал розповість про топові українські серіали, які варто подивитись. Зберігайте добірку для вихідних.

Які топові українські серіали подивитись?

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.6/10

Улітку 2018 року Адам приїжджає на відпочинок до Тихої Нави разом з нареченою Інною. Коли закохані сваряться, хлопець утікає, а дівчина відправляється його шукати. Раптом вона стає жертвою зґвалтування. Поліція не береться за розслідування справи, а Інна починає підозрювати у злочині Адама.

Пара розходиться, проте Адам прагне знайти винного, тож знову вирушає до Тихої Нави. У місті стається зґвалтування та вбивство. Так, молодий юрист береться за розслідування серії жорстоких злочинів.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.2/10

У центрі сюжету – слідча Валерія, яка йде зі служби, коли її брата звинуватили у злочині й він загинув. Дівчина хоче розкрити правду. Розслідування приводить головну героїню до престижного готелю, який багато чого приховує. Валерія потрапляє у світ змов, брехні та інтриг, а також наражає себе на небезпеку.

"Ключі від правди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Серіал, створений за мотивами повісті "Кайдашева сім'я", яку написав Іван Нечуй-Левицький. Проте події розгортаються протягом 2000-2014 років, а Наталка Ворожбит додала до сценарію нові сюжетні лінії. Це історія про сім'ю Кайдашів: Омелька, Марусю, Карпа, Лавріна, Мотрю та Мелашку.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перші ластівки"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 8.0/10

У першому сезоні розповідається про 11-класників. Одного дня у школі стається трагедія – одну з учениць знаходять мертвою. Слідча Ольга Макарова повинна розкрити: дівчина покінчила життя самогубством чи її хтось зіштовхнув з даху багатоповерхівки. Під час розслідування багато таємниць учнів і батьків стають відомими.

"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які українські серіали скоро вийдуть?