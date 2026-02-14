Не только "Тихая Нава": 4 топовых украинских сериала, которые стоит посмотреть
- Сериал "Тихая Нава" – детективный триллер о расследовании серии преступлений, с рейтингом IMDb 7.6/10.
- "Ключи от правды", "Поймать Кайдаша", и "Первые ласточки" – другие популярные украинские сериалы с высокими рейтингами на IMDb.
В последние годы популярность украинских сериалов выросла. Каждый год выходят новые истории, которые завоюют внимание зрителей, среди самых новых – детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава".
24 Канал расскажет о топовых украинских сериалах, которые стоит посмотреть. Сохраняйте подборку для выходных.
Какие топовые украинские сериалы посмотреть?
"Тихая Нава"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Летом 2018 года Адам приезжает на отдых в Тихую Наву вместе с невестой Инной. Когда влюбленные ссорятся, парень сбегает, а девушка отправляется его искать. Вдруг она становится жертвой изнасилования. Полиция не берется за расследование дела, а Инна начинает подозревать в преступлении Адама.
Пара расходится, однако Адам стремится найти виновного, поэтому снова отправляется в Тихую Наву. В городе происходит изнасилование и убийство. Так, молодой юрист берется за расследование серии жестоких преступлений.
"Ключи от правды"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
В центре сюжета – следователь Валерия, которая уходит со службы, когда ее брата обвинили в преступлении и он погиб. Девушка хочет раскрыть правду. Расследование приводит главную героиню в престижный отель, который многое скрывает. Валерия попадает в мир заговоров, лжи и интриг, а также подвергает себя опасности.
"Поймать Кайдаша"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Сериал, создан по мотивам повести "Кайдашева семья", которую написал Иван Нечуй-Левицкий. Однако события разворачиваются в течение 2000-2014 годов, а Наталья Ворожбит добавила в сценарий новые сюжетные линии. Это история о семье Кайдашей: Омельке, Марусе, Карпе, Лаврина, Мотре и Мелашке.
"Первые ласточки"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
В первом сезоне рассказывается об 11-классниках. Однажды в школе происходит трагедия – одну из учениц находят мертвой. Следователь Ольга Макарова должна раскрыть: девушка покончила жизнь самоубийством или ее кто-то столкнул с крыши многоэтажки. В ходе расследования многие тайны учеников и родителей становятся известными.
Какие украинские сериалы скоро выйдут?
"Белла Вита" – в сериале рассказывается о дизайнере свадебных платьев Вите Бондарчук, которая оказывается на свадьбе бизнесмена Владислава Сикорского и должна сыграть роль его невесты.
"Сокровища" – это история о Вере, которая возвращается в родной город, чтобы начать жизнь сначала. Туда также приезжает капитан полиции Богдан, который хочет найти настоящего убийцу своего отца.