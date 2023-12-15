24 Канал расскажет о лучших сериалах, заставляющих и плакать, и смеяться. Они разные по жанрам, сценариям, сюжету, однако каждый полюбился публике. В нашей традиционной ежегодной подборке каждый найдет что-нибудь по душе.

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Лучшие украинские сериалы 2023 года

"Успеть до 30"

Этот украинский ситком с Дарьей Петрожицкой и Анной Кошмал в главных ролях рассказывает о трех девушках, которые после ряда неудач случайно встречаются в Киеве. В этот день каждой из них исполняется 29 лет и накрывает кризис 30. Героини воспринимают это совпадение как важный знак судьбы и решают, что они готовы к радикальным изменениям в своей жизни. Центральным условием становится необходимость успеть до 30 лет.

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

"Связь"

Это новый формат телесериала – постоянная видеосвязь между героями. В каждой серии зрители следят за историями четырех разных семей, разделенных войной, живущих в разных уголках Украины. Это сериал о реалиях, в которых живут украинцы почти 2 года. Даже съемки происходили, несмотря на воздушные тревоги, обстрелы и новости с фронта.

"Связь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский врач. Новая жизнь"

Один из самых рейтинговых сериалов 2023 вышел на экраны осенью. В нем рассказывается об акушере-гинекологе Михаиле Гончаре, который переезжает из Северодонецка в Киев после того, как его дом и больницу, где работал, разрушил российский обстрел. Мужчина начинает работать в Киевском научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда со всей Украины направляют беременных женщин с патологиями.

В сериале показаны не только профессиональные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются врачи, но и истории их личной жизни, перипетии, которые никого не оставят равнодушными.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые дни"

Сериал "Первые дни" вышел на Netflix 1 ноября. В нем показано начало полномасштабной войны России против Украины. Создатели сериала рассказали шесть реальных историй, которые пережили разные люди после 24 февраля, однако нарвались на критику. Многие украинцы обвинили авторов в неправдивости и высказали стыд за его содержание, но есть и такие зрители, которые просматривали ленту со слезами на глазах.

Больше здесь Сериал "Первые дни" вышел на Netflix: почему он возмутил украинцев "Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала "Я – Надежда"

Следующий сериал, который оказался среди наиболее часто пересматриваемых украинцами в 2023 году, рассказывает о медицинских работниках экстренной помощи в Харькове, которые в феврале-марте 2022 года, при постоянных обстрелах и бомбардировках, спасали жителей города, как гражданских, так и военных.

Молодая фельдшер Надежда, несмотря на опасность, решает оставшиеся в Харькове. Тогда она не осознает, что впереди бессонные ночи на работе, тяжелые потери, ежедневный риск во благо других и прямое столкновение с врагом.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 2"

Счастливые влюбленные Рома и Юля собираются жениться. Планы портит давняя вражда, царящая между их родителями. Чтобы сыграть свадьбу, молодоженам приходится примирить родителей и пройти немало испытаний, которые приготовили родственники.

"Ромео и Джульетта из Черкасс 2": смотрите онлайн трейлер сериала

"Голова"

Этот украинский ситком о перспективной молодежи стал настоящим успокаивающим для зрителей. По сюжету, главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он "поднимет" любую украинскую деревню. Ректор, не сомневаясь, предлагает парню сменить село Антоновку, на что дает ему пол года.

Вместе с Антоном в путешествие отправляются его друзья – гений математики Богдан и блогер Милана. Далее сюжет развивается вокруг комических ситуаций, в которые друзья попадают, приехав в деревню.

"Голова": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в этом году украинцы имели возможность насладиться такими телепремьерами: