Как сообщает OBOZ, Гладкий, снимавшийся в сериале "Ничто не случается дважды", рассказал, что пророссийские настроения Байрак были заметны еще задолго до полномасштабного вторжения. По его словам, режиссерша могла довольно пренебрежительно отзываться об украинских исполнителях, при этом восхищаясь российскими.



Владимир Гладкий рассказал об Оксане Байрак / Фото из инстаграма звезды



Одним из примеров, который привел актер, стала ее оценка Олега Винника. По словам Гладкого, Байрак называла украинского певца "жалкой пародией на Стаса Михайлова".

Еще Гладкий вспоминает, что Байрак часто отзывалась о России положительно и даже связывала свои профессиональные успехи именно с Москвой. Когда он однажды оспорил ее позицию во время общения в инстаграме, режиссер, по его словам, впоследствии позвонила и извинилась.

Однако он отдельно отмечает, что в личном общении с режиссершей были и вполне человеческие моменты. Например, когда актер покупал квартиру, Байрак одолжила ему 5 тысяч долларов. Деньги он вернул довольно быстро.

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Что изменилось после 2024 года

После начала полномасштабного вторжения отношение Гладкого к Байрак окончательно изменилось.

Актер рассказал, что увидел скриншоты ее постов, в которых она распространяла утверждения о якобы обстрелах Харькова Украиной и упоминала "бандеровцев". Именно тогда, по словам Гладкого, он окончательно перестал воспринимать ее взгляды как странные шутки или просто политические дискуссии. Напомним, что после начала большой войны Байрак окончательно переехала в Россию.

Между тем другая украинская актриса рассказала, как в Советском Союзе оплачивали съемки украинских и российских артистов – и разница, по ее словам, была заметной.