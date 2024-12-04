42-й Туринский кинофестиваль проходил с 22 по 30 ноября 2024 года, пишет 24 Канал. Там состоялась мировая премьера долгожданной украинской исторической драмы "Диссидент".

К слову Острый фильм о низменном диктаторе: вышел трейлер политического триллера "Смерть Путина"

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 12 различных фильмов, среди них единственный украинский – "Диссидент". Лента получила специальную награду жюри Jury Special Mention.

Фильм рассказывает о бывшем бойце УПА, который пытается найти себя в мире после освобождения из советского лагеря. События происходят на фоне холодной войны.

"Диссидент": смотрите трейлер онлайн

Премьера фильма "Диссидент" в Украине планируется на осень 2025 года.

Эта награда важна не только для Украины, но и для международной аудитории, ведь является своеобразным навигатором для зрителя. Очень важно продолжать рассказывать историю Украины на международных площадках и, конечно, внутри нашей страны. Побуждать к размышлениям и поиску ответов. История – это зеркало, которое помогает нам увидеть наше будущее,

– поделился продюсер ленты Александр Омельянов.

Детали создания фильма "Диссидент"

Фильм создала кинокомпания JOYFILMS при поддержке Украинского Культурного Фонда, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Одесской киностудии, киностудии им. А. Довженко, кинокомпании AR Content.

Режиссером фильма "Диссидент" стал Станислав Гуренко и Андрей Алферов, генеральный продюсер – Александр Омельянов. Главные роли исполнили Александр Прищепа, Виктория Ромашко, Дима Ярошенко и Василий Мазур.

Работа над драмой была начата еще в 2018 году, через 50 лет после рокового 1968 года, когда состоялась Пражская весна.

В фильме соединили цветные архивные кадры с оригинальными сценами, чтобы погрузить зрителя в тот период и передать аутентичную атмосферу.