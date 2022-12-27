Украинский фильм о смертной казни сразится за главную награду Роттердамского фестиваля

Мировая премьера дебютного фильма украинского режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" состоится в главном конкурсе Tiger Competition 52-го Роттердамского международного кинофестиваля, который пройдет с 25 января по 5 февраля 2023 года.

События фильма разворачиваются в 1996 году — правоохранители пытаются закрыть резонансное дело до отмены смертной казни. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Мировая премьера "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском международном кинофестивале

Украинский фильм очень выразителен по поводу нынешних событий. Этот детектив, который разворачивается в последние месяцы существования смертной казни в Украине, освещает неврозы молодой страны вскоре после обретения независимости. Фильм демонстрирует тяжелое психологическое влияние десятилетий советского контроля, в то время, когда тень СССР до сих пор угрожающе нависает над нами,

– говорится в заявлении фестиваля.

Кинофестиваль в Роттердаме – это конкурс новаторских фильмов, открывший миру немало мастеров авторского кино, таких как Хон Сан Су, Келли Райкарт и Кристофер Нолан, дебютный неонуар которого "Преследование" победил в Роттердаме в 1999 году. Украина в последний раз была представлена в главном конкурсе фестиваля в 2008 году фильмом Игоря Подольчака "Менины".

О чем рассказывает фильм

Авторы "Ля Полисиады" называют свой фильм "постсоветским нуаром". В центре сюжета – судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в расследовании запутанного убийства милиционера.

События киноленты разворачиваются в 1996 году, за несколько месяцев до отмены смертной казни, доставшейся Украине в наследство от СССР. До этого по количеству смертных приговоров у Украины был один из самых высоких показателей в мире.

Фильмирование

Съемки фильма проходили в Киеве, Закарпатье, в Бучанской исправительной колонии и заняли почти год. Чтобы создать в фильме особую атмосферу 1990-х, кинематографисты применили оригинальную технологию съемки, сочетающую в себе пленочное изображение и современные цифровые технологии. Большую часть фильма снимали на ретро-камеру, последние уцелевшие кассеты для которой заказывали по всему миру.

Съемки "Ля Полисиады" пришлись на разгар пандемии Covid-19, а постпродакшн фильма – на начало полномасштабного вторжения России в Украину. Отснятый материал эвакуировали из Киева в марте, а финальную копию фильма, продемонстрированную в Роттердаме, делали в перерывах между отключениями электроэнергии, рассказывает продюсер фильма Валерия Сочивец.

Актерский состав

Роли в фильме исполнили:

Андрей Журба,

Новруз Хикмет,

Александр Пархоменко,

Валерия Олейникова,

Елена Мамчур,

Александр Малеев,

Степан Барабаш,

Сергей Лузановский,

Александр Мавриц.

Автор сценария и режиссер – Филипп Сотниченко.

Оператор-постановщик – Владимир Усик ("Кнаружи", "Папины кроссовки", "Крым, как это было"), художница-постановщица – Маргарита Кулик ("Мои мысли тихие"), художник по костюмам – Владимир Кузнецов ("Степное"), звукорежиссер фильма – Сергей Авдеев.

Продюсеры фильма – Галина Криворчук, Валерия Сочивец, Саша Чубко.