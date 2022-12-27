Події фільму розгортаються у 1996-му році — правоохоронці намагаються закрити резонансну справу до відміни смертної кари. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.
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Світова прем’єра "Ля Палісіада" відбудеться на Роттердамському міжнародному кінофестивалі
Український фільм є дуже промовистим щодо теперішніх подій. Цей нібито детектив, що розгортається у останні місяці існування смертної кари в Україні, висвітлює неврози молодої країни невдовзі після здобуття незалежності. Фільм демонструє важкий психологічний вплив десятиліть радянського контролю, в час, коли тінь СРСР досі загрозливо нависає над нами,
– йдеться у заяві фестивалю.
Кінофестиваль у Роттердамі — це конкурс новаторських фільмів, що відкрив світу чимало майстрів авторського кіно, таких як Хон Сан Су, Келлі Райкарт та Крістофер Нолан, дебютний неонуар якого "Переслідування" переміг у Роттердамі у 1999 році. Україна востаннє була представлена у головному конкурсі фестивалю у 2008 році фільмом Ігоря Подольчака "Меніни".
Про що розповідає фільм
Автори "Ля Палісіади" називають свій фільм "пострадянським нуаром". У центрі сюжету – судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у розслідуванні заплутаного вбивства міліціонера.
Події кінострічки розгортаються у 1996 році, за кілька місяців до скасовування смертної кари, що дісталася Україні в спадок від СРСР. До цього за кількістю смертних вироків Україна мала один із найвищих показників у світі.
Фільмування
Зйомки фільму проходили у Києві, на Закарпатті, у Бучанській виправній колонії та зайняли майже рік. Щоб створити у фільмі особливу атмосферу 1990-х, кінематографісти застосували оригінальну технологію зйомки, що поєднує плівкове зображення та сучасні цифрові технології. Більшу частину фільму знімали на ретро-камеру, останні вцілілі касети для якої замовляли по всьому світу.
Зйомки "Ля Палісіади" припали на розпал пандемії Covid-19, а постпродакшн фільму — на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відзнятий матеріал евакуювали з Києва у березні, а фінальну копію фільму, що буде продемонстрована у Роттердамі, робили у перервах між відключеннями електроенергії, розповідає продюсерка фільму Валерія Сочивець.
Акторський склад
Ролі у фільмі виконали:
- Андрій Журба,
- Новруз Хікмет,
- Олександр Пархоменко,
- Валерія Олейникова,
- Олена Мамчур,
- Олександр Малєєв,
- Степан Барабаш,
- Сергій Лузановський,
- Олександр Мавріц.
Автор сценарію та режисер — Філіп Сотниченко.
Оператор-постановник — Володимир Усик ("Назовні", "Папині кросівки", "Крим, як це було"), художниця-постановниця — Маргарита Кулик ("Мої думки тихі"), художник по костюмах — Володимир Кузнецов ("Степне"), звукорежисер фільму — Сергій Авдєєв.
Продюсери фільму — Галина Криворчук, Валерія Сочивець, Сашко Чубко.