Події фільму розгортаються у 1996-му році — правоохоронці намагаються закрити резонансну справу до відміни смертної кари. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Світова прем’єра "Ля Палісіада" відбудеться на Роттердамському міжнародному кінофестивалі

Український фільм є дуже промовистим щодо теперішніх подій. Цей нібито детектив, що розгортається у останні місяці існування смертної кари в Україні, висвітлює неврози молодої країни невдовзі після здобуття незалежності. Фільм демонструє важкий психологічний вплив десятиліть радянського контролю, в час, коли тінь СРСР досі загрозливо нависає над нами,

– йдеться у заяві фестивалю.

Кінофестиваль у Роттердамі — це конкурс новаторських фільмів, що відкрив світу чимало майстрів авторського кіно, таких як Хон Сан Су, Келлі Райкарт та Крістофер Нолан, дебютний неонуар якого "Переслідування" переміг у Роттердамі у 1999 році. Україна востаннє була представлена у головному конкурсі фестивалю у 2008 році фільмом Ігоря Подольчака "Меніни".

Про що розповідає фільм

Автори "Ля Палісіади" називають свій фільм "пострадянським нуаром". У центрі сюжету – судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у розслідуванні заплутаного вбивства міліціонера.

Події кінострічки розгортаються у 1996 році, за кілька місяців до скасовування смертної кари, що дісталася Україні в спадок від СРСР. До цього за кількістю смертних вироків Україна мала один із найвищих показників у світі.

Фільмування

Зйомки фільму проходили у Києві, на Закарпатті, у Бучанській виправній колонії та зайняли майже рік. Щоб створити у фільмі особливу атмосферу 1990-х, кінематографісти застосували оригінальну технологію зйомки, що поєднує плівкове зображення та сучасні цифрові технології. Більшу частину фільму знімали на ретро-камеру, останні вцілілі касети для якої замовляли по всьому світу.

Зйомки "Ля Палісіади" припали на розпал пандемії Covid-19, а постпродакшн фільму — на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відзнятий матеріал евакуювали з Києва у березні, а фінальну копію фільму, що буде продемонстрована у Роттердамі, робили у перервах між відключеннями електроенергії, розповідає продюсерка фільму Валерія Сочивець.

Акторський склад

Ролі у фільмі виконали:

Андрій Журба,

Новруз Хікмет,

Олександр Пархоменко,

Валерія Олейникова,

Олена Мамчур,

Олександр Малєєв,

Степан Барабаш,

Сергій Лузановський,

Олександр Мавріц.

Автор сценарію та режисер — Філіп Сотниченко.

Оператор-постановник — Володимир Усик ("Назовні", "Папині кросівки", "Крим, як це було"), художниця-постановниця — Маргарита Кулик ("Мої думки тихі"), художник по костюмах — Володимир Кузнецов ("Степне"), звукорежисер фільму — Сергій Авдєєв.

Продюсери фільму — Галина Криворчук, Валерія Сочивець, Сашко Чубко.