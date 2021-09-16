Премьера фильма "Пульс" состоялась 22 июля 2021 года, накануне Олимпийских игр в Токио. Лента уже получила три награды: "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" на кинофестивале FLIC (США, Полсон), где и состоялась мировая премьера фильма, а также Jury Award на Nice International Film Festival (Франция).

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Международный кинофестиваль Richmond International Film Festival (RIFF) проходил в течение периода с 7-го по 12 сентября в городе Ричмонд США. На фестивале показали более 150 кинолент от режиссеров из 35 стран всего мира. Лента "Пульс" была представлена в двух номинациях — Лучший фильм и Лучшая актриса (исполнительница главной роли Наталья Бабенко), поэтому украинский фильм у обоих из них завоевал первое место.

"Пульс" 2021: смотрите трейлер фильма

О чем рассказывает картина "Пульс"

История фильма рассказывает нам про украинскую паралимпийскую спортсменку легкоатлетку Оксану Ботурчук (Наталья Бабенко), которая мечтала покорить Олимпийские игры, но попала в страшную автокатастрофу.

Наталья Бабенко,

Станислава Боклана,

Виктория Левченко,

Роман Ясиновский,

Наталью Судьбу,

Александра Кобзаря,

Лилию Ребрик,

Ахтема Сеитаблаева.

Кстати, саундтрек к фильму исполнила известная украинская певица Злата Огневич – это кавер на знаменитый шлягер 90-тых Святослава Вакарчука "Той день".