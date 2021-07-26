Украинский фильм впервые за 30 лет попал в основную программу Венецианского кинофестиваля
Источник:24 канал
Фильм "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Такое событие случилось впервые за 30 лет истории кино в Украине.
На 78 Венецианском кинофестивале покажут сразу 3 работы из Украины: "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Петера Керекеша и "Отблеск" Васяновича. Последний фильм единственный будет бороться за главную награду – "Золотого льва".
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Впервые за 30 лет украинское кино добавили в основную программу фестиваля. Всего таких фильмов было 2. Кроме "Отблеска", за приз боролся фильм "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой (1992 года).
Что дает Украине участие в Венецианском кинофестивале
По словам режиссера Валентина Васяновича, показ фильма в основной программе фестиваля позволит подтвердить, что украинское кино существует. Этот этап также важен для создателей фильмов, потому что является своего рода мировым признанием.
Главный постер фильма "Отблеск" / Фото из фейсбука Валентина Васяновича
"Это площадка для формирования месседжей, которые моментально разлетятся по всему миру. Можно рассказать истории, которые беспокоят Украину и украинцев", – подчеркнул Васянович.
Добыть "Золотого льва" создатель "Отблеска" не рассчитывает. Говорит, что приз – не главное. Все ожидания превзошло уже то, что его поставили рядом с Педро Альмодоваром и Паоло Соррентино.
Государство начало поддерживать украинское кино
Режиссер подчеркнул, что длительное время украинская киноиндустрия не развивалась в нужном направлении. Только за последние 10 лет взяли правильный курс.
Васянович: "Украинского кино снимали очень мало" / Фото с сайта Госкино
"До создания Государственного агентства по вопросам кино украинских фильмов снимали очень мало", – рассказал Васянович.
Поскольку кино почти не снимали, то и в основную программу фестиваля оно не попадало. Нынешний результат, по мнению режиссера, это следствие поддержки государством украинского кинематографа.Обратите внимание!
Фильм "Отблеск"
Сюжет фильма Валентина Васяновича рассказывает об украинском хирурге-добровольце, которого взяли в плен российские военные на Донбассе. После плена он пытается вернуться к нормальной жизни и проговаривает травмы, вызванные войной, с 12-летней дочерью и бывшей женой.
Кадр из фильма "Отблеск" / Фото с сайта Госкино
Бюджет "Отблеска" составляет больше 31 миллиона гривен / Фото с сайта Госкино
Производство фильма осуществил кинопродакшн "Арсенал филмс". Продюсеры – Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Владимир Яценко. Финансовую поддержку в частности оказало Госагентство Украины по вопросам кино. Заявленный бюджет "Отблеска" составляет 31,3 миллиона гривен.Справка. Венецианский международный кинофестиваль проводят ежегодно с 1932 года. Событие происходит на острове Лидо. Главным призом является "Золотой лев", который считается одной из самых престижных наград в кинематографе.
Интересные моменты Венецианского кинофестиваля 2021
- Президентом 78 кинофестиваля в Венеции будет южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, который снял фильм "Паразиты" (2019 года).
- В составе судей оказался американский режиссер Хлои Чжао, известный по фильму "Земля кочевников" (2020 года), который получил главный приз предыдущего Венецианского кинофестиваля.
- За "Золотого льва" в 2021 году будут соревноваться фильмы режиссеров Педро Альмодовара, Паоло Соррентино, Пола Шредера, Мишеля Франко и других.
- Украинские фильмы "Носорог" и "Цензорка" вошли в конкурсную программу "Горизонты".