Появился новый украинский детективный сериал с напряженным сюжетом: о какой ленте идет речь
- В Украине состоялась премьера нового детективного сериала "Следователь", в котором главную роль играет Анастасия Цимбалару.
- Сюжет сериала сосредотачивается на Ясе, которая вместе с братом Костей пытается найти своего отца, и после трагической гибели брата, она занимается расследованием запутанных уголовных дел.
- В сериале также снимаются Влад Никитюк, Катя Гулякова, Ирина Гришак и другие известные актеры.
Одним из любимых жанров среди украинских зрителей являются именно детективные сериалы. А когда это новая лента с топовыми актерами, то это – идеальный вариант для просмотра вечером.
И пока зрители в ожидании финала сериала "Ключи от правды", в Украине состоялась премьера фильма "Следователь". Эта киноистория точно будет занимать особое место в сердцах украинских киноманов. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете нового сериала.
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Что известно о сериале "Следователь"
В центре сюжета – Яся. Девушка с самого детства отличалась феноменальной памятью и интуицией, поэтому и пошла в правоохранительные органы. Яся и ее брат Костя выросли без отца. Мать почему-то упорно скрывала, кто является родным папой ее детей. Но с каждым годом их все труднее было сдержать в стремлении узнать больше об этом человеке.
Когда мама уходит из жизни, Яся и Костя решили возобновить поиски отца и наткнулись на след мужчины, который признал отцовство, но участвовать в жизни детей отказался. Но Асю не покидает интуитивное ощущение, что что-то здесь не так.
"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала
В очередной раз пообщавшись с так называемым отцом, Костя назначает сестре встречу, где на них нападает неизвестный в маске. Чтобы спасти сестру, Костя закрывает ее от пули и погибает на месте. Теперь Ясе предстоит взять все в свои руки. Она станет свидетелем расследования запутанных уголовных дел.
Роль следователя Яси сыграет непревзойденная Анастасия Цимбалару, ее напарника по службе Старлея – Влад Никитюк. Также в сериале примут участие: Катя Гулякова, Ирина Гришак, Валентин Томусяк, Олег Мамчур, Ярослав Шахторин, Сергей Калантай, Александр Ярема, Ирина Мельник, Ульяна Золкина.