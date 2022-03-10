Камбербетч развернул флаг Украины на престижной кинопремии в Санта-Барбаре

Номинант на премию Оскар-2022 Бенедикт Камбербетч уже не в первый раз поддерживает украинский народ. Сначала это произошло в Голливуде 28 февраля, а сегодня на 37-й церемонии Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре он развернул украинский флаг.

Известно, что сине-желтый флаг актер получил в подарок от своего поклонника во время открытия именной звезды на голливудской Аллее славы. Тогда, выступая с речью, актер выразил поддержку украинскому народу, который сейчас борется с российскими оккупантами за свою волю и свободу.

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За Украину!

– сказал актер на кинофестивале в Калифорнии и показал публике флаг Украины.

Бенедикт Камбербетч поддержал Украину в Санта-Барбаре / Фото с телеграмму Сергея Лещенко и твитера Andy Howell

Мировые знаменитости поддерживают Украину

На фестивале Бенедикт Камбербетч получил награду Cinema Vanguard Award. Ее вручают актерам, которые, несмотря на трудности та не боясь рисков, внесли весомый вклад в киноискусство.

Ранее о своей поддержке Украине заявили: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Джаред Лето, Вира Фармига и многие другие мировые знаменитости.

Они не только рассказывают о ситуации в нашей стране, но и призывают жертвовать деньги в фонды, поддерживающие украинских беженцев, количество которых уже близится к двум миллионам.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, собирающими помощь для граждан Украины.

Мужеством украинских женщин увлеклась также звезда "Двенадцать друзей Оушена" Кэтрин Зета-Джонс.

С Международным днем ​​борьбы за женские права украинских женщин поздравила и легендарная актриса Дженнифер Энистон. Ее коллега из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграме оставила ссылки на организации, финансово поддерживающие украинские семьи. Больше читайте здесь.

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