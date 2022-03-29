Награду принимала украинская режиссер Дарья Онищенко, как представительница киносообщества Украины. Кроме этого, она показала свой фильм "Забытые".

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Дарья Онищенко поблагодарила своих коллег, а также со сцены торжественной церемонии фестиваля призвала Италию к введению более жестоких санкций и полного эмбарго на все российские продукты.

Я горжусь своими друзьями-киношниками: и теми, кто на линии фронта, и теми, кто в тылу. Мы едины в нашей совместной борьбе с российской армией и с путинским режимом, мы едины в наших мечтах, в нашем представлении о независимой и демократической стране! Слава Украине, дорогие мои кинематографисты! Горжусь вами безгранично! Итого к победе!,

– подчеркнула Дарья Онищенко.

Награду взяла украинский режиссер Дарья Онищенко / фото из фейсбука Cinematico

Что известно о драме Дарьи Онищенко "Забытые"

В центре сюжета – история 30-летней учительницы украинского языка, живущего в оккупированном Луганске. Из-за российско-украинской войны она вынуждена проходить курсы переквалификации с учительницы украинского языка на учительницу русского языка. Кроме этого, он должен бороться с внутренними переживаниями и чувствами из-за внезапной вспышки любви между ней и местным семнадцатилетним парнем.

Это драма совместного производства Украины и Швейцарии об учительнице украинского языка, живущей в оккупированном Луганске.

Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году на 35-м Варшавском кинофестивале в рамках конкурсной программы "1-2", где фильм получил Специальное упоминание жюри. Украинцы увидели фильм в 2020 году на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость".