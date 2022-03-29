Нагороду взяла українська режисерка Дар’я Онищенко, як представниця кіноспільноти України. Крім цього, вона показала свій фільм "Забуті".

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Дар’я Онищенко подякувала своїм колегам, а також зі сцени урочистої церемонії фестивалю закликала Італію до введення більш жорстоких санкцій та повного ембарго на усі російські продукти.

Я пишаюсь своїми друзями-кіношниками: і тими, хто на лінії фронту, і тими, хто в тилу. Ми єдині у нашій спільній боротьбі з російською армією і з путінським режимом, ми єдині у наших мріях, у нашій уяві про незалежну і демократичну країну! Слава Україні, любі мої кінематографісти! Пишаюсь вами безмежно! Разом до перемоги!,

– наголосила Дар’я Онищенко.

Що відомо про драму Дарії Онищенко "Забуті"

У центрі сюжету – історія 30-річної вчительки української мови, яка живе в окупованому Луганську. Через російсько-українську війну, вона змушена проходити курси перекваліфікації з вчительки української мови на вчительку російської мови. Крім цього, мусить боротися з внутрішніми переживаннями та почуттями через раптовий спалах кохання між нею та місцевим сімнадцятирічним хлопцем.

Це драма спільного виробництва України й Швейцарії про вчительку української мови, яка живе в окупованому Луганську.

Світова прем'єра стрічки відбулась у 2019 році на 35-му Варшавському кінофестивалі в межах конкурсної програми "1-2", де фільм отримав Спеціальну згадку журі. Українці побачили стрічку у 2020 році на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

"Забуті" 2019: дивіться відео