Известный факт, что большинство знаменитых людей не происходят из богатых семей и имеют непростое детство, сообщает 24 канал. Они страдали от насмешек, недоедали, не имели брендовой одежды, с ранних лет работали на грязной работе, чтобы хоть как-то улучшить положение собственных семей. Не стеснялись проявлять способности на улице, что и позволило им стать теми, кем они являются сейчас.

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Ольга Куриленко



Ольга Куриленко, кадр из фильма "Человек-ноябрь" / Фото IMDb

Украинская и французская актриса и модель. Девушка родилась в небогатой советской семье. Отец бросил жену и дочь почти сразу после ее рождения. Поскольку мама много работала, то маленькую Ольгу воспитывала бабушка Раиса. В 13 лет школьница поехала на каникулах с мамой в Москву. На одной из станций метро девушку увидела моделый агент и предложила сотрудничество. Сначала родственники были против, но все-таки дали согласие и согласились на предложение.

Ольга посещала различные модельные курсы. В 16 лет девушка уехала в Париж, где изучала французский язык и начала работать в модельном агентстве Madison.Через два года Куриленко уже была на обложках глянцев Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue. Также была лицом многих брендов. Несмотря на успех в модельной карьере, Ольга решила завершить этот этап в жизни и подалась в кинематограф. Такое решение стало успешным. Сегодня Куриленко можно увидеть во многих известных фильмах: "Безымянный палец", "Париж, я люблю тебя", "Хитмэн", "Квант милосердия", "Земля забвения", "Смерть Сталина", "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", "Курьер" и многие другие.

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Мигель Эрран



Мигель Эрран / Фото из инстаграма актера

Звезда испанского сериала "Бумажный дом", исполнившего роль одного из грабителей "Рио". Парень воспитывался матерью, которая была владелицей небольшого зоомагазина в Мадриде. Отец Мигеля покинул семью сразу после рождения сына. Сам парень признается, что был трудным подростком и его нельзя назвать образцом, ведь очень часто прогуливал школу, сбегал из дома. Однажды вечером парня на улице заметил Даниэль Гусман – режиссер, который искал актера для фильма "В обмен на ничто". За актерскую игру Эрран получил престижную испанскую кинопремию "Гойя", а на церемонии награждения прослезился и искренне поблагодарил режиссера за то, что тот поверил в него.

Трогательный момент с церемонии награждения премии "Гойя": смотрите онлайн

Несмотря на то, что Мигель не имел никакого опыта в кино, мужчине удалось разглядеть потенциал. Когда парень с полной решимостью отнесся к предложению и показал все свои возможности, его утвердили на роль. Во время съемок Мигель начал учиться на актерских курсах лаборатории Уильяма Лейтона, затем несколько месяцев учился в Центральном музее Мадрида. Сегодня за плечами актера уже немало работ: "1898, наши последние люди на Филиппинах", "Невидимый охранник", "Через некоторое время", "К небу", сериал "Элита" и другие. Если бы не эта встреча на улице обычного подростка и известного режиссера, неизвесто – стал бы Мигель актером, учитывая то, что он планировал связать свою жизнь с ремонтом машин.

Хоакин Феникс



Хоакин Феникс / Фото из открытых источников

Мужчина родился в многодетной семье, которая часто переезжала с места на место. Родители были членами секты "Дети Бога". Почти все дети получали так называемое домашнее образование. Когда Хоакин был ребенком, он давал со своими братьями и сестрами спектакли на улицах, чтобы заработать хоть немного денег. Прохожие говорили, что дети чрезвычайно одаренные. Вдруг это семейство заметила агент из Голливуда Айрис Бертон и начала заниматься всеми пятью детьми. Она нашла для них работу в рекламных роликах и даже в шоу на телевидении.

С 10 лет Феникс начал исполнять эпизодические роли в фильмах "Семь невест для семи братьев", "Она написала убийство", "Человек, падает" и другие. С 1995 года актер начинает съемки в серьезных картинах с такими звездными коллегами, как Николь Кидман, Ник Нолти, Лив Тайлер, Дженнифер Лопес и многие другие. Судьбоносной работой в карьере мужчины считается роль в фильме "Гладиатор", которая принесла ему всемирную славу. С каждым годом фильмография становилась все богаче: "Ярды", "Таинственный лес", "Любовники", "Она", "Мария Магдалина", "Джокер" и другие. Также пополняются и полки с престижными наградами: BAFTA, Грэмми, "Лучшая мужская роль" на фестивале в Каннах (2017), Золотой глобус, Оскар и другие.

Он является знаменитым веганом и защитником окружающей среды, поэтому даже свою речь на церемонии Оскар-2020 посвятил этой теме.

Речь Хоакина Феникса на Оскаре-2020: смотреть онлайн

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Натали Портман

Она родилась в Израиле, но родители с 3-летней дочерью на руках переехали в США, ведь видели там больше перспектив в плане карьерного развития. Отец занимался медициной и является специалистом по лечению бесплодия и эндокринологии. А мама – домохозяйка, но сейчас работает агентом дочки. Натали в школьные годы увлекалась наукой и участвовала в различных научных конкурсах. Качественное образование было на первом плане.



Натали Портман / Фото из инстаграма звезды

В 11 лет Натали подрабатывала официанткой в пиццерии, где ее заметили агенты и предложили стать моделью. Сначала девушка согласилась на предложение, но очень быстро ей эта затея надоела. Поэтому ей предложили попробовать свои силы в кастинге культового фильма "Леон". Роль девушка получила. В 1995 году она уже снималась в фильме "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. После было еще несколько кинокартин.

Несмотря на развитие карьеры, она поступила в Гарвард и получила степень бакалавра в области психологии. Однажды звезда сказала: "Я не беспокоюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", – сказала она в интервью New York Post. Однако Портман стала звездой голливудского кино и имеет немало киноработ за спиной: "Свободная зона", "V – значит Вендетта", "Черный лебедь", "Тор", "Джеки", "Мстители: Финал", "Люси в небесах" и многие другие.

Шон Коннери



Шон Коннери, кадр из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" / Фото IMDb

Отец – шофер, мать – домохозяйка. Финансовое положение было непростым, но все еще больше осложнилось с рождением младшего брата. Уже в 7 лет маленький мальчик находил себе подработку: развозил молоко, продавал газеты, был помощником мясника. Когда ему исполнилось 13 лет, отец потерял работу и Шону пришлось бросить школу, чтобы помочь семье. Через три года он поступил на службу в военно-морского флота Британии, но через некоторое время его комиссовали по состоянию здоровья.

После этого Коннери перепробовал много профессий: уличный рабочий, строитель дорог, даже устроился на фирму, которая производила деревянную мебель и гробы. Довольно жуткий факт: он очень уставал на работе и бывало, что не было где переночевать. Из-за этого ему приходилось спать на рабочем месте среди гробов. Но у него было хобби – бодибилдинг. Он стал моделью в Эдинбургском художественном колледже. Участвовал в конкурсе "Мистер Вселенная" (Лондон) и завоевал бронзу. Именно тогда за кулисами сцены его заметили агенты. Так и началась развиваться актерская карьера мужа.

Фильмография насчитывает около сотни кинокартин: "Самое большое приключение Тарзана", "Кровавые деньги", "Доктор Ноу", "Мошенники", "Метеор", "Бриллианты остаются навсегда", "Чужая земля", "Лига выдающихся джентльменов", "Найти Форрестера" и другие. И наибольшую славу Коннери получил благодаря образу британского супершпиона Джеймса Бонда (он сыграл в шести эпизодах Бондианы), став первым и в дальнейшем классическим воплощением этого образа. Также Шон был известен как продюсер и режиссер. К сожалению, в 2020 году выдающийся актер скончался.

Автор: Марта Гнат