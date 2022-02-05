Відомий факт, що більшість знаменитих людей не походять із багатих сімей і мають непросте дитинство, повідомляє 24 канал. Вони потерпали від глузувань, недоїдали, не мали брендового одягу, з ранніх років працювали на брудній роботі, щоб хоч якось покращити становище власних сімей. Не соромились проявляти здібності на вулиці, що й власне, дозволило їм стати тими, ким вони є зараз.

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Ольга Куриленко



Ольга Куриленко, кадр із фільму "Людина-листопад" / Фото IMDb

Українська та французька акторка і модель. Дівчина народилась у небагатій радянській сім’ї. Батько покинув дружину і доньку майже одразу після її народження. Оскільки мама багато працювала, то маленьку Ольгу виховувала бабуся Раїса. У 13 років школярка поїхала на канікулах з мамою до Москви. На одній із станцій метро дівчину побачила модельна агентка і запропонувала співпрацю. Спочатку родичі були проти, але все-таки дали згоду й пристали на пропозицію.

Ольга відвідувала різні модельні курси. У 16 років дівчина поїхала до Парижа, де вивчала французьку мову й почала працювати у модельному агентстві Madison.Через два роки Куриленко вже була на обкладинках глянців Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire і Vogue. Також була обличчям багатьох брендів. Незважаючи на успіх в модельній кар’єрі, Ольга вирішила завершити цей етап у житті й подалась у кінематограф. Таке рішення стало успішним. Сьогодні Куриленко можна побачити у багатьох відомих фільмах: "Безіменний палець", "Париже, я люблю тебе", "Хітмен", "Квант милосердя", "Земля забуття", "Смерть Сталіна", "Агент Джонні Інгліш: Нова місія", "Кур’єр" та багато інших.

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Мігель Ерран



Мігель Ерран / Фото з інстаграму актора

Зірка іспанського серіалу "Паперовий будинок", який виконав роль одного із грабіжників "Ріо". Хлопець виховувався матір'ю, яка була власницею невеличкого зоомагазину в Мадриді. Батько Мігеля покинув сім’ю одразу після народження сина. Сам хлопець зізнається, що був важким підлітком і його не можна назвати взірцем, адже дуже часто прогулював школу, тікав з дому. Одного вечора хлопця на вулиці помітив Даніель Гусман – режисер, який шукав актора для фільму "В обмін на ніщо". За акторську гру Ерран отримав престижну іспанську кінопремію "Гойя", а на церемонії нагородження розплакався та щиро подякував режисеру за те, що той повірив у нього.

Зворушливий момент з церемонії нагородження премії "Гойя": дивіться онлайн

Незважаючи на те, що Мігель не мав жодного досвіду в кіно, чоловіку вдалось розгледіти потенціал. Коли хлопець з повною рішучістю поставився до пропозиції й показав усі свої можливості, його затвердили на роль. Під час зйомок Мігель почав навчатись на акторських курсах лабораторії Вільяма Лейтона, потім кілька місяців навчався у Центральному музеї Мадрида. Сьогодні за плечима актора вже чимало робіт: "1898, Наші останні люди на Філіппінах", "Невидимий охоронець", "Через деякий час", "До неба", серіал "Еліта" та інші. Невідомо, якби не ця зустріч на вулиці звичайного підлітка і відомого режисера чи став би Мігель актором, зважаючи на те, що він планував пов'язати своє життя з ремонтом машин.

Хоакін Фенікс



Хоакін Фенікс / Фото з відкритих джерел

Чоловік народився у багатодітній сім’ї, яка часто переїжджала з місця на місце. Батьки були членами секти "Діти Бога". Майже всі діти отримували так звану домашню освіту. Коли Хоакін був дитиною, він давав зі своїми братами та сестрами вистави на вулицях, щоб заробити хоч трохи грошей. Перехожі говорили, що діти надзвичайно обдаровані. Аж раптом це сімейство помітила агентка з Голлівуду Айріс Бертон і почала опікуватись усіма п’ятьма дітьми. Вона знайшла для них роботу в рекламних роликах та навіть в шоу на телебаченні.

З 10 років Фенікс почав виконувати епізодичні ролі у фільмах "Сім наречених для семи братів", "Вона написала вбивство", "Людина, що падає" та інші. З 1995 року актор починає зйомки у серйозних картинах із такими зірковими колегами, як Ніколь Кідман, Нік Нолті, Лів Тайлер, Дженніфер Лопес та багато інших. Доленосною роботою у кар'єрі чоловіка вважається роль у фільмі "Гладіатор", яка принесла йому всесвітню славу. З кожним роком фільмографія ставала все багатшою: "Ярди", "Таємничий ліс", "Коханці", "Вона", "Марія Магдалина", "Джокер" та інші. Також поповнюються і полиці з престижними нагородами: BAFTA, Греммі, "Найкраща чоловіча роль" на фестивалі у Каннах (2017), Золотий глобус, Оскар та інші.

Чоловік є знаменитим вегеном та захисником навколишнього середовища, тому навіть свою промову на церемонії Оскар-2020 присвятив цій темі.

Промова Хоакіна Фенікса на Оскарі-2020: дивитись онлайн

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Наталі Портман

Вона народилась в Ізраїлі, але батьки з 3-річною донькою на руках переїхали до США, адже бачили там більше перспектив у плані кар’єрного розвитку. Батько займався медициною і є спеціалістом з лікування безпліддя та ендокринології. А мама – домогосподарка, але зараз працює агентом доньки. Наталі у шкільні роки захоплювалась наукою й брала участь в різних наукових конкурсах. Якісна освіта була на першому плані.



Наталі Портман / Фото з інстаграму зірки

В 11 років Наталі підробляла офіціанткою в піцерії, де її помітили агенти й запропонували стати моделлю. Спершу дівчина погодилась на пропозицію, але дуже швидко їй ця затія набридла. Тому їй запропонували спробувати власні сили у кастингу культового фільму "Леон". Роль дівчина отримала. У 1995 році вона вже знімалась у фільмі "Сутичка" з Робертом Де Ніро та Аль Пачіно. Опісля було ще декілька кінокартин.

Незважаючи на розвиток кар’єри, вона вступила в Гарвард і здобула ступінь бакалавра у галузі психології. Одного разу зірка заявила: "Я не хвилююся, чи коледж руйнує мою кар'єру. Я краще буду освіченою, ніж кінозіркою", – сказала вона в інтерв'ю New York Post. Проте Портман стала зіркою голлівудського кіно й має чимало кіноробіт за спиною: "Вільна зона", "V – означає Вендетта", "Чорний лебідь", "Тор", "Джекі", "Месники: Фінал", "Люсі в небесах" і багато інших.

Шон Коннері



Шон Коннері, кадр із фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" / Фото IMDb

Вихідець із простої сім’ї. Батько – шофер, мати – домогосподарка. Фінансове становище було непростим, але все ще більше ускладнилось із народженням молодшого брата. Вже у 7 років маленький хлопчик знаходив собі підробіток: розвозив молоко, продавав газети, був помічником м’ясника. Коли йому виповнилось 13 років, батько втратив роботу і Шону довелось покинути школу, щоб допомогти сім’ї. Через три роки він вступив на службу до військово-морського флоту Британії, але через деякий час його комісували за станом здоров’я.

Після цього Коннері перепробував багато професій: вуличний робітник, будівельник доріг, навіть влаштувався на фірму, що виготовляла дерев’яні меблі та труни. Досить таки моторошний факт: він дуже втомлювався на роботі й бувало, що не мав де переночувати. Через це йому доводилося спати на робочому місці серед трун. Але у нього було хобі – бодібілдинг. Він став моделлю в Единбурзькому художньому коледжі. Брав участь у конкурсі "Містер Всесвіт" (Лондон) й завоював бронзу. Саме тоді за лаштунками сцени його помітили агенти. Так і почалась розвиватись акторська кар’єра чоловіка.

Фільмографія налічує близько сотні кінокартин: "Найбільша пригода Тарзана", "Криваві гроші", "Доктор Ноу", "Шахраї", "Метеор", "Діаманти залишаються назавжди", "Чужа земля", "Ліга видатних джентльменів", "Знайти Форрестера" та інші. Та найбільшу славу Коннері отримав завдяки образу британського супершпигуна Джеймса Бонда (він зіграв у шести епізодах Бондіани), ставши першим і надалі класичним втіленням цього образу. Також Шон був відомий як продюсер та режисер. На жаль, у 2020 році видатний актор помер.

Автор: Марта Гнат