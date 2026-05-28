Хотела бросить актерство: знаменитая Ума Турман призналась, как "Криминальное чтиво" изменило ее жизнь

Иногда кажется, что у таких легендарных и харизматичных актеров, как Ума Турман, не может быть никаких проблем. Но на самом деле звезда "Криминального чтива" в свое время едва не оставила актерскую карьеру.

Об этом актриса рассказала в реалити-шоу на Tubi, сообщает Daily Mail. В нем она вспомнила свои ранние годы и первые шаги в карьере, которые не всегда были успешными.

Как Ума Турман едва не оставила актерскую карьеру?

Ума Турман призналась, что перед тем, как получила роль в легендарном фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", была в шаге от того, чтобы оставить актерскую карьеру. Актриса переживала сложный период и даже откровенно рассказывала об этом самому Квентину Тарантино.

По словам звезды, она чувствовала себя растерянной и будто сбилась с пути. Однако именно роль в "Криминальном чтиве" стала для нее настоящим спасением.

Я пережила типичный неприятный опыт в Голливуде, но когда снялась в фильме Криминальное чтиво и увидела, что такое настоящее кино, подумала: "О, я хочу этим заниматься",

– сказала она.



Ума Турман в фильме "Криминальное чтиво" / Кадр из фильма

Ума Турман призналась, что в начале карьеры постоянно ждала момента, когда ее отодвинут на второй план. По словам актрисы, она большую часть жизни жила в постоянной тревожности.

Также актриса вспомнила инцидент, который произошел в июне 2016 года, когда она упала с лошади и получила многочисленные переломы. Ума рассказала, что потеряла контроль над животным, которое оказалось слишком сильным для нее. Из-за падения она получила серьезные травмы – сломала грудную клетку, спину и таз.

По словам звезды, восстановление было очень медленным: сначала ей пришлось пользоваться инвалидной коляской, потом – ходунками, а потом она снова смогла ходить. В конце концов этот сложный период актриса восприняла как своеобразную перезагрузку, которая стала основой для ее дальнейшего стабильного развития.

Кто такая Ума Турман?

Ума Турман – популярная американская актриса. Сегодня ей 56 лет. Широкую известность она получила благодаря ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Убить Билла".

За свою карьеру актриса получила немало престижных наград, в частности "Золотой глобус", премию "Сатурн", награду телеканала MTV и многие другие награды.

В "Криминальном чтиве" Ума Турман сыграла роль Мии Уоллес – жены криминального авторитета Марселласа Уоллеса. Ее героиня была харизматичной, загадочной и опасной. Именно с ней связана одна из самых культовых сюжетных линий ленты.